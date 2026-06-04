4 фильма с непревзойденной Анджелиной Джоли, которая поддерживает Украину

4 июня день рождения празднует непревзойденная Анджелина Джоли. Украинцы обожают голливудскую актрису не только из-за ее ролей, но и из-за активной поддержки Украины. Во время российского полномасштабного вторжения знаменитость приезжала во Львов, Херсон и Николаев.

За свою карьеру Джоли снялась во многих фильмах. В материале 24 Канала читайте о некоторых из них.

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Какие фильмы с Анджелиной Джоли посмотреть?

"Кутюр" (2026)

Рейтинг IMDb: 5.7/10

Сюжет разворачивается вокруг трех женщин, чьи судьбы пересекаются во время Недели моды в Париже. Максин – известный режиссер, которая узнает о тяжелой болезни; Ада – модель из Северного Судана, ожидания которой о мире высокой моды не оправдались; Анжель – визажистка, которая привыкла работать за кулисами.

"Кутюр": смотрите онлайн трейлер фильма

"Джиа" (1998)

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Это биографическая драма об американской топ-модели Джие Каранджи. С 17 лет девушка работала в заведении своего отца, пока не согласилась попробовать себя в роли фотомодели.

Первая фотосессия Джии была довольно скандальной, однако сделала ее известной. Она сталкивалась с осуждением из-за отношений с фотографом Линдой. В 26 лет модель умирает от СПИДа.

"Джиа": смотрите онлайн трейлер фильма

"Прерванная жизнь" (1999)

Рейтинг IMDb: 7.3/10

События происходят в конце 1960-х годов. Это история о Сюзанне Кейсен, которая попала в психиатрическую больницу для проблемных молодых женщин, где встречается с соблазнительной и опасной Лизой.

"Прерванная жизнь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Подмена" (2008)

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Лос-Анджелес, 1928 год. Мать-одиночка Кристин Коллинз возвращается домой и видит, что ее сын Уолтер исчез. Через пять месяцев в Иллинойсе находят мальчика, но оказывается, что это не ее сын. Власти не верят женщине, а ее союзником становится священник, который может разоблачить коррупцию в полицейском департаменте и правительстве Лос-Анджелеса.

"Подмена": смотрите онлайн трейлер фильма

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