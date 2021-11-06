Анджелина Джоли гордится, что Marvel отказалась вырезать ЛГБТ-сцены из "Вечных"

Актриса Анджелина Джоли гордится тем, что Marvel по просьбе стран Персидского залива не согласилась вырезать сцены поцелуя Фастоса и его партнера в фильме "Вечные". В Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте, Бахрейне и Омане до сих пор продолжается запрет проката ленты в кинотеатрах.

Напомним, недавно появилась информация, что местные СМИ предлагали Disney вырезать сцены интимного характера, однако компания отказалась. Речь шла о цензуре сцены поцелуя Фастоса, которого сыграл Брайан Тайри Генри, и его супруга Бена (Хааза Слеймана).

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Мне жаль (эту аудиторию). Я горжусь тем, что Marvel отказалась вырезать эти сцены,

– сказала Джоли, рассказывая австралийскому сайту News.com.au о ситуации 5 ноября.

Далее Анджелина рассказала о толерантности к гомосексуализму и о том, что не понимает, как мы живем в мире, где есть ЛГБТ-сообщества, и не уважаем это.

"Я до сих пор не понимаю, как мы живем в сегодняшнем мире, где все еще есть люди, которые не хотят видеть семью Фастоса, красоту их отношений и этой любви. То, как кто-то злится, кому-то угрожает, не одобряет или не ценит этого – неграмотно", – дополнила Анджелина Джоли.

Что известно о Фастосе?

В "Вечных" Фастос, которого играет Брайан Тайри Генри (Атланта), является первым гей-персонажем Marvel. Его персонаж изображен в однополом браке с персонажем, которого изображает Хааз Сулейман, и вместе они имеют сына.

позволяют ему помогать человечеству развиваться. Он один из самых умных людей во Вселенной, изобретатель. Как и Серси, Фастос благосклонно относится к миру людей и наслаждается их компанией. Также Фастос может понимать и коммуницировать с машинами и устройствами.

Это как будто мы с вами посмотрели новости, потеряли всякую надежду, а потом пришли домой, посмотрели на любимую(ого), на вашего общего ребенка, и решили: "Ну, на самом деле за это стоит бороться",

– говорит Чжао об ориентации Фастоса.



Фастос в "Вечных" / Скриншот из трейлера

. Ранее Marvel критиковали за незначительное количество ЛГБТ-сцен в своих фильмах. В "Мстителях: завершение" был неназванный гей-персонаж, который появился в одной из коротких сцен. Недавно Локи был признан как квир в одноименном сериале Disney+.

Хлоя Чжао ранее рассказывала, что решение о появлении в "Вечных" ЛГБТ-персонажей было принято еще до производства фильма. Вопрос с цензурой, по словам Хлои Чжао, уже поднимался, но она не проследила, чем все закончилось.

Я не знаю всех деталей, но считаю, что обсуждение этого вопроса уже проводилось. Мы с Marvel тоже об этом поговорили, наше с компанией горячее желание, – чтобы уже смонтированный фильм не менялся. Скрестим пальцы,

– напоминает режиссер.

. Для голливудских студий вырезать ЛГБТ-сцены в странах с другими правилами цензуры – обычное дело. Известно, что создатели "Богемной рапсодии" удалили упоминания об ориентации Фредди Меркьюри, ведь это было важно для китайских цензоров.

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Что известно о "Вечных"?

"Вечные" – 26-й фильм Marvel Studios, в котором говорится о 10 бессмертных личностях со сверхчеловеческими силами. Они были на Земле в течение 7000 лет и боролись с Девиантами.

Фильм получил неоднозначные отзывы. Как известно, "Вечные" сейчас показывает самый низкий рейтинг от критиков. На Rotten Tomatoes оценка ленты становится все ниже. 29 октября рейтинг от кинокритиков составлял 63 %, а сегодня, 6 ноября, уже 48 %. Но похвалили ленту за необычный подход режиссера Хлои Чжао, масштабность и визуальную составляющую.

Продюсер Нейт Мур в интервью The Toronto Sun рассказала, что "Вечные", скорее всего, не будут иметь продолжения. Однако, решение еще не приняли.

К премьере "Вечных" 24 канал подготовил описание каждого персонажа. Напомним, Фильм "Вечные" рассказывает о группе героев из далекой галактики, которые защищали людей с давних времен. Когда монструозные существа Девианты, которых считали пропавшими, неожиданно вернулись, вечные вынуждены воссоединиться, чтобы защитить человечество снова.

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