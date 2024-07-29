Актриса тогда переживала "непростой период" в своей жизни. Звезда откровенно рассказала о своих тяжелых эмоциональных переживаниях и внутренней борьбе, что привела ее к таким крайним мыслям.

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Анджелина Джоли хотела умереть в 22 года: что известно

Актриса поделилась, что этот период в ее жизни был особенно тяжелым. Она призналась, что в то время чувствовала, что лучше быть убитой, чем покончить с собой. Джоли объяснила, что думала о своих близких и считала, что им было бы легче пережить ее смерть, если она будет убита, а не если совершит самоубийство. Эта мысль подтолкнула ее к решению нанять убийцу.

Это будет звучать безумно, но было время, когда я собиралась нанять кого-то, кто бы убил меня,

– сказала знаменитость.

Джоли рассказала о процессе поиска убийцы:

"Их не так уж и трудно найти в Нью-Йорке. Как бы безумно это не звучало, я думаю, что многие люди задумываются о самоубийстве, когда они молоды", – отметила Анджелина.

Джоли также рассказала, что планировала "прислать убийце наличные в течение определенного времени, чтобы на банковском счете не было большой суммы". Однако, киллер дал ей неожиданный ответ: "Спросил, могу ли я подумать над этим еще раз и позвонить ему через два месяца." Звезда отметила, что что-то изменилось в ее жизни, и она решила, что сможет это выдержать.

За это время Джоли поняла, что жизнь слишком ценна, чтобы укорачивать себе жизнь и не ошиблась.