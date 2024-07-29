Акторка тоді переживала "непростий період" у своєму житті. Зірка відверто розповіла про свої важкі емоційні переживання і внутрішню боротьбу, що привела її до таких крайніх думок.

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Анджеліна Джолі хотіла померти у 22 роки: що відомо

Акторка поділилася, що цей період у її житті був особливо важким. Вона зізналася, що на той час відчувала, що краще бути вбитою, ніж накласти на себе руки. Джолі пояснила, що думала про своїх близьких і вважала, що їм було б легше пережити її смерть, якщо вона буде вбита, а не якщо вона скоїть самогубство. Ця думка підштовхнула її до рішення найняти вбивцю.

Це звучатиме божевільно, але був час, коли я збиралася найняти когось, хто б убив мене,

– сказала знаменитість.

Джолі розповіла про процес пошуку вбивці:

"Їх не так вже й важко знайти в Нью-Йорку. Як би божевільно це не звучало, я думаю, що багато людей замислюються про самогубство, коли вони молоді", – зазначила Анджеліна.

Джолі також розповіла, що планувала "надіслати вбивці готівку протягом певного часу, щоб на банківському рахунку не було великої суми". Проте, кілер дав їй несподівану відповідь: "Запитав, чи можу я подумати над цим ще раз і подзвонити йому через два місяці." Зірка зазначила, що щось змінилося в її житті, і вона вирішила, що зможе це витримати.

За цей час Джолі зрозуміла, що життя надто цінне, щоб вкорочувати собі віку і не помилилась.