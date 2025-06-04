На ее счету несколько фильмов, которые она создала, чтобы подсветить те или иные проблемы в обществе. В материале Кино 24 узнаете, что это за ленты и действительно ли они не имеют большого успеха.

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Какие фильмы срежиссировала Анджелина Джоли

Хотя Анжелина Джоли известна как легендарная актриса, фильмы, которые она срежиссировала, на самом деле довольно сложны для восприятия. Они касаются глубоких гуманитарных или исторических проблем, Поэтому, такая серьезная тематика может быть не для всех легкой.

Среди фильмов, которые она сняла, – такие ленты: "В краю крови и меда" 2011 года, "Непокоренный" 2014 года, "У моря" 2015 года и "Сначала они убили моего отца" 2017 года.

Почти все эти ленты не имеют очень высоких рейтингов от зрителей, однако есть один фильм, что действительно пришелся по вкусу многим – это "Непокоренный". По словам зрителей, это история, в которую трудно поверить, ведь она основана на реальных событиях. Некоторые отмечают, что эта лента сложная для просмотра, но одновременно невероятно реалистичная и изображает силу духа и жажду жизни.

"Непокоренный": смотрите онлайн трейлер фильма

Многие украинцы просматривали эту ленту уже после начала большой войны в Украине. Они отмечают, что это мощная киноистория о плене, которая в нынешних украинских реалиях ощущается еще острее.

И хотя многие зрители отмечают, что в кадре Анджелина Джоли выглядит органичнее, чем в роли режиссера, Все-таки фильмы, которые она создала и темы, которые раскрывает в этих лентах, чрезвычайно важны для общества.

Кстати, на днях стало известно, что 19-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта сменила имя: как она теперь называется – узнайте по ссылке.