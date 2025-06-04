На її рахунку декілька фільмів, які вона створила, аби підсвітити ті чи інші проблеми у суспільстві. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, що це за стрічки та чи справді вони не мають великого успіху.

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Які фільми зрежисувала Анджеліна Джолі

Хоча Анжеліна Джолі відома як легендарна акторка, фільми, які вона зрежисувала, насправді є доволі складними для сприйняття. Вони торкаються глибоких гуманітарних чи історичних проблем, Тож, така серйозна тематика може бути не для всіх легкою.

Серед фільмів, які вона зняла, – такі стрічки: "У краю крові та меду" 2011 року, "Нескорений" 2014 року, "Біля моря" 2015 року і "Спочатку вони вбили мого батька" 2017 року.

Майже всі ці стрічки не мають дуже високих рейтингів від глядачів, однак є один фільм, що справді прийшовся до смаку багатьом – це "Нескорений". За словами глядачів, це історія, в яку важко повірити, адже вона заснована на реальних подіях. Дехто зазначає, що ця стрічка складна для перегляду, але водночас неймовірно реалістична й зображує силу духу та жагу до життя.

"Нескорений": дивіться онлайн трейлер фільму

Чимало українців переглядали цю стрічку вже після початку великої війни в Україні. Вони зазначають, що це потужна кіноісторія про полон, яка в теперішніх українських реаліях відчувається ще гостріше.

І хоча чимало глядачів зазначають, що у кадрі Анджеліна Джолі виглядає органічніше, аніж в ролі режисера, Усе-таки фільми, які вона створила і теми, які розкриває у цих стрічках, є надзвичайно важливими для суспільства.

До речі, днями стало відомо, що 19-річна донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта змінила ім'я: як вона тепер називається – дізнайтесь за посиланням.