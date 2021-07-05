"Звездные войны: Видение" впервые были анонсированы в декабре 2020 года и описывались как "оригинальная серия короткометражных анимационных фильмов, прославляющих галактику "Звездных войн" через призму лучших японских создателей аниме".

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Какие студии работают над аниме

Каждая из японских студий будет использовать свои фирменные стили анимации, чтобы реализовать свое видение галактики:

Kamikaze Douga; Geno Studio (Twin Engine); Studio Colorido (Twin Engine); Trigger; Kinema Citrus; Science Saru; Production IG.

Что нам показали в ролике и идея "Звездных войн: Видение"

Продюсеры Жаклин М. Лопес, Джеймс Во, Джош Раймс и Джастин Лич от Qubic Pictures и Канако Ширасаки рассказываются об аниме, деталях сюжета, названии, артконцепции и о студии, которые над ним работают. Они заверили, что их идея заключалась в том, чтобы создатели аниме в собственном стиле изобразили те элементы галактики "Звездных войн", которые их вдохновляли. Такой информацией представители поделились на фестивале Anime Expo Lite 2021.

Мы хотели, чтобы это было максимально аутентично для студий и создателей,

– отметил исполнительный продюсер LucasFilm Джеймс Во.

"Звездные войны: Видение" 2021: смотрите видео онлайн

Создатели проекта учитывали японскую мифологию и за основу брали фильмы Акиры Куросавы. Антология продолжать исследовать эту культурное наследие через уникальный стиль анимации и возможности каждой из 7-ми японских студий.

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Структура аниме

Антология состоять из 9-ти короткометражек, каждая из которых предложит зрителю свою историю и уникальные визуальные эффекты: