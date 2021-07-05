"Звездные войны: Видение" впервые были анонсированы в декабре 2020 года и описывались как "оригинальная серия короткометражных анимационных фильмов, прославляющих галактику "Звездных войн" через призму лучших японских создателей аниме".
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Какие студии работают над аниме
Каждая из японских студий будет использовать свои фирменные стили анимации, чтобы реализовать свое видение галактики:
- Kamikaze Douga;
- Geno Studio (Twin Engine);
- Studio Colorido (Twin Engine);
- Trigger;
- Kinema Citrus;
- Science Saru;
- Production IG.
Что нам показали в ролике и идея "Звездных войн: Видение"
Продюсеры Жаклин М. Лопес, Джеймс Во, Джош Раймс и Джастин Лич от Qubic Pictures и Канако Ширасаки рассказываются об аниме, деталях сюжета, названии, артконцепции и о студии, которые над ним работают. Они заверили, что их идея заключалась в том, чтобы создатели аниме в собственном стиле изобразили те элементы галактики "Звездных войн", которые их вдохновляли. Такой информацией представители поделились на фестивале Anime Expo Lite 2021.
Мы хотели, чтобы это было максимально аутентично для студий и создателей,
– отметил исполнительный продюсер LucasFilm Джеймс Во.
"Звездные войны: Видение" 2021: смотрите видео онлайн
Создатели проекта учитывали японскую мифологию и за основу брали фильмы Акиры Куросавы. Антология продолжать исследовать эту культурное наследие через уникальный стиль анимации и возможности каждой из 7-ми японских студий.
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Структура аниме
Антология состоять из 9-ти короткометражек, каждая из которых предложит зрителю свою историю и уникальные визуальные эффекты:
- "Дуэль" (The Duel) от Kamikaze Douga – джедаевская история самоотверженности;
- "Лоп и Очо" (Lop and Ochō) от Geno Studio – история о милой и доброй Лоп;
- "Татуинська рапсодия" (Tatooine Rhapsody) от Studio Colorido – рок-опера по мотивам "Звездных войн", которая расскажет о приключениях Боба Фетта на планете Татуин;
- "Близнецы" (The Twins) от Trigger – вдохновенная история Люка Скайуокера и Леи Органы;
- "Старший" (The Elder) от Trigger – серия расскажет об учителе и ученике, которые справляются с незнакомым противником;
- "Сельская невеста" (The Village Bride) от Kinema Citrus – эпизод о невесте, которой накануне свадьбы нужно будет участвовать в традиционном обряде и сделать правильный, хотя и неожиданный, выбор, чтобы спасти свой народ,
- "Акакири" (Akakiri) от Science Saru – красивая, но грустная история о принцессе;
- T0-B1 от Science Saru – трогательная история дроида, который мечтает стать джедаем;
- "Девятый джедай" (The Ninth Jedi) от Production IG – эпизод будет изображать две истории: первая о том, когда джедаи существовали только в легендах, а вторая – о восьми джедаях, которые объединяются и познают силу.