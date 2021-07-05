"Зоряні війни: Видіння" вперше були анонсовані в грудні 2020 року і описувалися як "оригінальна серія короткометражних анімаційних фільмів, які прославляють галактику "Зоряних війн" через призму кращих японських творців аніме".

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Які студії працюють над аніме

Кожна з японських студій використовуватиме свої фірмові стилі анімації, щоб реалізувати своє бачення галактики:

Kamikaze Douga; Geno Studio (Twin Engine); Studio Colorido (Twin Engine); Trigger; Kinema Citrus; Science Saru; Production IG.

Що нам показали в ролику та ідея "Зоряних війн: Видіння"

Продюсери Жаклін М. Лопес, Джеймс Во, Джош Раймс та Джастін Ліч від Qubic Pictures та Канако Ширасакі розповідаються про аніме, деталі сюжету, назву, артконцепцію та про студії, які над ним працюють. Вони запевнили, що їхня ідея полягала в тому, аби творці аніме у власному стилі зобразили ті елементи галактики "Зоряних війн", які їх надихали. Такою інформацією представники поділилися на фестивалі Anime Expo Lite 2021.

Ми хотіли, щоб це було максимально автентично для студій і творців,

– наголосив виконавчий продюсер LucasFilm Джеймс Во.

"Зоряні війни: Видіння" 2021: дивіться відео онлайн

Творці проєкту враховували японську міфологію та за основу брали фільми Акіри Куросави. Антологія продовжуватиме досліджувати цю культурну спадщину через унікальний стиль анімації та можливості кожної із 7-ми японських студій.

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Структура аніме

Антологія складатиметься із 9-ти короткометражок, кожна з яких запропонує глядачу свою історію та унікальні візуальні ефекти: