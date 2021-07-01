SWEET.TV розпочав двотижневий марафон перегляду "Зоряних воєн". Наразі сервіс став єдиною платформою в Україні, де зібрані всі кінострічки легендарної саги та доступні абонентам без додаткових оплат.

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Що відомо про сагу "Зоряних війн"

Перший фільм про джедаїв з’явився на екранах 25 травня 1977 року. Зараз він має назву "Зоряні війни. Епізод IV: Нова надія", хоча прем’єра відбувалася просто з написами "Зоряні війни" на постерах. Поява фільму "Епізод ІХ: Скайвокер. Сходження" наприкінці 2019 року стала завершенням третьої трилогії саги, проте, ще не відомо, чи буде зніматися продовження.

"Зоряні війни" – класика світового кінематографа. Ці фільми показують нам, як змінювалося кіно за 40 років, які технології впроваджувалися та як можуть еволюціонувати кіновсесвіти. Для нас це велика подія, тож запрошуємо всіх зануритися до всесвіту джедаїв і відправитися в далеку-делеку галактику,

– каже директор онлайн-кінотеатру Олександр Резунов.

Наразі знято 11 фільмів про всесвіт "Зоряних війн" та 1 повнометражний мультфільм.

Бібліотека "Star Wars" на SWEET.TV:



Бібліотека "Star Wars" на SWEET.TV / Інфографіка SWEET.TV

Скільки триватиме безкоштовний доступ до всесвіту "Зоряних війн"

З 1 по 14 липня на SWEET.TV можна отримати доступ до всіх фільмів франшизи без додаткових оплат.

Можливість надати абонентам такий унікальний доступ з’явилася завдяки ексклюзивним домовленостям між онлайн-кінотеатром та голлівудською кіностудією Disney. В межах цього контракту на сервісі також відкриті фільми Marvel.

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Крім цього, SWEET.TV відкриває доступ до 260+ телеканалів, зокрема в HD та 4К. Є можливість керувати прямим ефіром ТБ: ставити на паузу, перемотувати та дивитися передачі в записі до 7 діб. Кінозал сервісу налічує 10 000+ фільмів, прем’єр, українських та голлівудських ексклюзивів, культових серіалів і мультфільмів для дітей будь-якого віку, що доступні без додаткових оплат.

Для нових глядачів онлайн-кінотеатру є спеціальний тестовий період: безкоштовний доступ на 7 діб. Потім можна оформити передплату та користуватися сервісом ще 14 днів за 1 гривню.