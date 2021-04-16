Голливудская актриса Аня Тейлор-Джой хорошо известна зрителям по популярным проектам. Наибольшую славу ей принес сериал "Ферзевый гамбит". Какие еще популярные проекты есть в фильмографии Ани Тейлор-Джой – смотрите в подборке.

16 апреля Ане Тейлор-Джой исполнилось 25 лет! Эта звездная именинница не исчезает из страниц таблоидов, с тех пор как сыграла главную роль в сериале Netflix "Ферзевый гамбит" . Десятки новых контрактов и престижные премии – кажется, Аня Тейлор-Джой находится на пике популярности.

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В день рождения кинозвезды мы решили вспомнить, какие фильмы и сериалы с участием актрисы получили бешеную популярность. Убеждены, что все они хорошо знакомы украинским киноманам. А если вы еще не смотрели эти работы Ани Тейлор-Джой – не упустите возможность это сделать!

" Ферзевый гамбит" (2020)

Сериал " Ферзевый гамбит" – один из самых популярных проектов компании Netflix. Лента вышла на стриминговой платформе 23 октября 2020 года и стремительно покорила весь мир.

В центре сюжета оказалась Элизабет Гармон – на первый взгляд, неприметная американка, которая чудом выживает в автокатастрофе и попадает в приют. Там Бет знакомится с местным уборщиком, который учит ее играть в шахматы. Свободное время в сочетании с транквилизаторами, которые давали детям, и мозг главной героини быстро начал схватывать информацию и стратегии ходов.

Со временем Бет Гармон поселяется в приемной семье и активно строит карьеру в "мире мужчин". Девушка покоряет национальные и международные шахматные турниры. Взлеты и падения Бет Гармон, жизненные перипетии и постоянное совершенствование: зрители будут не разочарованы после просмотра " Ферзевого гамбита".

"Ферзевом гамбит": смотрите трейлер

Главную роль в сериале сыграла Аня Тейлор-Джой, которая вдохновила всех зрителей сыграть в шахматы. Сама же актриса призналась, что, к сожалению, не достигла бы таких успехов, как Бет Гармон, а все шахматные ходы она изучала, как танец.

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"Эмма" (2020)

А вот любители романов Джейн Остин были в восторге от экранизации романтической истории "Эмма". В то же время тем киноманам, не любят костюмированные драмы, лента может не понравиться.

По сюжету, Эмма Вудхаус убеждена, что хорошо знает характеры людей, а потому с легкостью подбирает пары. Сваха активно налаживает личную жизнь других, забывая о собственной. Но все выходит из-под контроля, когда девушка отказывает скромницу Гарриет Смит выходить замуж за фермера и взамен знакомит ее с мистером Элтоном. Парень влюбляется в саму Эмму, оставляя Гарриет без пары и создавая немало проблем для дерзкой блондинки.

"Эмма": смотрите трейлер

"Новые мутанты" (2020)

Сыграла Аня Тейлор-Джой и в супергеройский ленте "Новые мутанты", которая стала новым видением истории о Людях Икс. И съемки этого фильма существенно отличались от других проектов Marvel, ведь авторы хоррора не хотели использовать популярную компьютерную графику, и, по данным Планеты кино , только 10% сцен отсняли с зеленым экраном и обработкой картинки. Таким образом кинолента максимально была создана по канонам фильмов ужасов.

В центре событий – дети, имеющие удивительные способности. Их считают чрезвычайно опасными, а потому мутантов содержится в специальной клинике. Подросткам придется применить свои силы, чтобы выбраться на свободу.

"Новые мутанты": смотрите трейлер

Аня Тейлор-Джой перевоплотилась в русскую Ильян. По сюжету фильма, она умела телепортироваться.

"Сплит" (2016)

Не менее жутким вышел фильм "Сплит", в котором показали историю человека, что напоминает Билли Миллигана. В голове главного героя Кевина Крамба есть 23 разные личности, каждая из которых имеет другое поведение. Человек посещает сеансы у психиатра Карен Флетчер, раскрывая своих альтер эго. Однако одного он не может показать никому, ведь тот похитил 3 девочек-подростков и силой удерживает их в плену.

"Сплит": смотрите трейлер

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"Острые козырьки" (2013 – до сих пор)

А вот любителям криминальных драм непременно стоит посмотреть сериал "Острые козырьки". Гл авный герой ленты – интеллектуал Томас Шелби, ветеран войны. По возвращении домой он вместе с братьями и тетей строит бизнес в родном городе, завоевывая авторитет и держа в страхе население.

Банда разрослась и получила собственное название "Острые коз ырьк и". Но с уголовной славой главные герои привлекли внимание Честера Кэмпбелла, который возглавил продажный отдел полиции.

Каждый сезон "Острых козырьки " – это как ходьба Томми и его родственников по минному полю. Каждый раз главные герои оказываются в шаге от уничтожения и их, и их преступной империи. Но жизнь Шелби, как военная стратегия, поэтому он использует даже безвыходные ситуации в свою пользу.

"Острые козырьки " 5 сезон: смотрите трейлер