Вышел трейлер исторического экшна "Антон и красная химера". Его снимал номинант на Оскар Заза Урушадзе. Эта лента стала его последней работой.

Фильм снят по мотивам одноименной книги "Антон и красная химера" канадского писателя Дейла Эйслера.

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"Антон и красная химера": сюжет фильма

Сюжет переносит нас в южную часть Украины 1920-х годов. Большевики терроризируют Украину и все идет к Голодомору.

Двое маленьких мальчиков, Антон и Яша, становятся свидетелями вооруженного восстания крестьян против большевиков. Но все эти страшные события они воспринимают как интересную игру. И их дружбу не могут разрушить ни красная химера революции, ни все кровавое XX века.

Дата премьеры фильма : 18 марта.

Актерский состав:

Себастьян Антон,

Владимир Левицкий,

Наталья Рюмина,

Никита Шланчак,

Симкон Баббель,

Регимантас Адомайтис,

Юозас Будрайтис,

Татьяна Грачик,

Олег Симоненко.

Над фильмом работала кинокомпания ИнсайтМедиа при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Режиссер и сценарист Заза Урушадзе умер 7 декабря 2019 года. Его драматическая лента "Мандарины" в 2015 году была номинирована на Оскар и Золотой глобус.