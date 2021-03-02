Вышел трейлер фильма "Антон и красная химера", который снимал в Украине номинант на Оскар
Вышел трейлер исторического экшна "Антон и красная химера". Его снимал номинант на Оскар Заза Урушадзе. Эта лента стала его последней работой.
Источник:Dergkino Ukraine
Фильм снят по мотивам одноименной книги "Антон и красная химера" канадского писателя Дейла Эйслера.
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"Антон и красная химера": сюжет фильма
Сюжет переносит нас в южную часть Украины 1920-х годов. Большевики терроризируют Украину и все идет к Голодомору.
Двое маленьких мальчиков, Антон и Яша, становятся свидетелями вооруженного восстания крестьян против большевиков. Но все эти страшные события они воспринимают как интересную игру. И их дружбу не могут разрушить ни красная химера революции, ни все кровавое XX века.
Дата премьеры фильма : 18 марта.
Актерский состав:
- Себастьян Антон,
- Владимир Левицкий,
- Наталья Рюмина,
- Никита Шланчак,
- Симкон Баббель,
- Регимантас Адомайтис,
- Юозас Будрайтис,
- Татьяна Грачик,
- Олег Симоненко.
Над фильмом работала кинокомпания ИнсайтМедиа при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.
Режиссер и сценарист Заза Урушадзе умер 7 декабря 2019 года. Его драматическая лента "Мандарины" в 2015 году была номинирована на Оскар и Золотой глобус.
Фильм "Антон и красная химера": смотрите трейлер
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