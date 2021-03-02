Вийшов трейлер історичного екшну "Антон і червона химера". Його знімав номінант на Оскар Заза Урушадзе. Ця стрічка стала його останньою роботою.

Фільм знятий за мотивами однойменної книги "Антон і червона химера" канадського письменника Дейла Ейслера.

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"Антон і червона химера": сюжет фільму

Сюжет переносить нас у південну частину України 1920-х років. Більшовики тероризують Україну і все йде до Голодомору.

Двоє маленьких хлопчиків, Антон та Яша, стають свідками збройного повстання селян проти більшовиків. Але усі ці страшні події вони сприймають як цікаву гру. І їхню дружбу не можуть зруйнувати ані червона химера революції, ані все криваве XX століття.

Дата прем'єри фільму: 18 березня.

Акторський склад:

Себастьян Антон,

Володимир Левицький,

Наталія Рюміна,

Нікіта Шланчак,

Симcон Баббел,

Регімантас Адомайтіс,

Юозас Будрайтіс,

Тетяна Грачик,

Олег Симоненко.

Над фільмом працювала кінокомпанія ІнсайтМедіа за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Режисер та сценарист Заза Урушадзе помер 7 грудня 2019 року. Його драматична стрічка "Мандарини" у 2015 році була номінована на Оскар та Золотий глобус.

Фільм "Антон і червона химера": дивіться трейлер