Ефектне пограбування багатих зомбі: вийшов перший тизер фільму "Армія мерців" Зака Снайдера
Netflix оприлюднив перший тизер-трейлер до фільму "Армія мерців" (Army Of The Dead) від режисера Зака Снайдера. Шик Вегасу, мільйони готівкою та зомбі в дорогих костюмах – фільм обіцяє бути цікавим.
Джерело:Netflix
Першим тизером у своєму акаунті в твіттері поділився режисер Зак Снайдер. Netflix описує цей фільм як жорстокий, неповажний та захопливий.
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Що сталося у Вегасі, має залишатися в Вегасі,
– коротко прокоментував Снайдер новий тизер.
Сюжет фільму "Армія бійців"
Це бойовик для глядачів віком від 16 років. Його сценаристами є Зак Снайдер, Шей Хаттен і Джобі Гарольд.
В основі історії – команда найманих грабіжників, які ризикують і відправляються у Лас-Вегас під час навали зомбі. Вони вважають, що це ідеальний час для того, щоб пограбувати казино.
Прем'єра стрічки відбудеться на стрімінговому сервісі Netflix 21 травня 2021 року.
Фільм "Армія бійців": дивитися трейлер
Акторський склад
У фільмі знялися:
- Дейв Батіста,
- Елла Пернелл,
- Хіроюкі Санада,
- Гаррет Діллахант,
- Ана де ла Регер
- Тео Россі та інші.
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