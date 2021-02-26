Netflix обнародовал первый тизер-трейлер к фильму "Армия мертвецов" (Army Of The Dead) от режиссера Зака ​​Снайдера. Шик Вегаса, миллионы наличными и зомби в дорогих костюмах – фильм обещает быть интересным.

Первым тизером в своем аккаунте в твиттере поделился режиссер Зак Снайдер. Netflix описывает этот фильм как жестокий, неуважительный и увлекательный.

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Что произошло в Вегасе, должно оставаться в Вегасе,

– коротко прокомментировал Снайдер новый тизер.

Сюжет фильма "Армия бойцов"

Это боевик для зрителей старше 16 лет. Его сценаристами являются Зак Снайдер, Шей Хаттен и Джоби Гарольд.

В основе истории – команда наемных грабителей, которые рискуют и отправляются в Лас-Вегас во время нашествия зомби. Они считают, что это идеальное время для того, чтобы ограбить казино.

Премьера ленты состоится на стриминговом сервисе Netflix 21 мая 2021.

Фильм "Армия бойцов": смотреть трейлер

Актерский состав

В фильме снялись: