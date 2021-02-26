Эффектное ограбление богатых зомби: вышел первый тизер фильма "Армия мертвецов" Зака Снайдера
Netflix обнародовал первый тизер-трейлер к фильму "Армия мертвецов" (Army Of The Dead) от режиссера Зака Снайдера. Шик Вегаса, миллионы наличными и зомби в дорогих костюмах – фильм обещает быть интересным.
Источник:Netflix
Первым тизером в своем аккаунте в твиттере поделился режиссер Зак Снайдер. Netflix описывает этот фильм как жестокий, неуважительный и увлекательный.
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Что произошло в Вегасе, должно оставаться в Вегасе,
– коротко прокомментировал Снайдер новый тизер.
Сюжет фильма "Армия бойцов"
Это боевик для зрителей старше 16 лет. Его сценаристами являются Зак Снайдер, Шей Хаттен и Джоби Гарольд.
В основе истории – команда наемных грабителей, которые рискуют и отправляются в Лас-Вегас во время нашествия зомби. Они считают, что это идеальное время для того, чтобы ограбить казино.
Премьера ленты состоится на стриминговом сервисе Netflix 21 мая 2021.
Фильм "Армия бойцов": смотреть трейлер
Актерский состав
В фильме снялись:
- Дэйв Батиста,
- Элла Пернелл,
- Хироюки Сана,
- Гаррет Диллахант,
- Ана де ла Регер,
- Тео Росси и другие.
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