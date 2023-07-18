"Почувствовал себя деревенской звездой": интервью с Вельбоем о начале актерской карьеры

На большие экраны 3 августа 2023 выходит новый украинский фильм "Короли рэпа". Одну из главных ролей сыграл знаменитый артист Антон Вельбой.

Музыкант играет деревенского рэпера Женю "Арахиса", лучшего друга главного героя "Казана". Он мечтает стать рэпером, выступать на известных площадках, и вообще довольно оптимистичным и веселым парнем.

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Интересно, что для Антона эта роль дебютна в большом кино. 24 Канал спросил у актера, как происходило съемка, легко ли было войти в образ героя, каковы планы на жизнь. Обо всем этом читайте в разговоре с Антоном Вельбоем в рамках проекта "Интервью24".

Интервью с Антоном Вельбоем

Что известно о герое Антоне Вельбое в фильме "Короли рэпа"

Антон, привет, расскажите о своем герое. Какой Арахис, на ваш взгляд? Чем он вас задел?

"Арахис" – простой как дверь деревенский чувак, который особо не подбирает слова и верит в то, что они с "Казаном" делают. Несколько инфантильный и наивный, но уверенный в себе.

Мне нравится его простота и комичность, уверенность, и иногда судьба играет с ним злые шутки.

Схожи ли вы с ним, какие у вас общие черты?

Кое-что похож, я такой же парень из провинции, как и он.

Чему вы научились для роли Жени? Были ли какие-то сложности в подготовке к роли, как вы их одолевали?

Сценическом бою, я никогда не сражался до этого. Это на самом деле было сложновато, но интересно.

Чтобы органично выглядеть в кадре, не только Антону Вельбою пришлось кое-чему поучиться. Например, актер Михаил Дзюба брал уроки по экстремальному вождению, ведь его герой уверенно гоняет на старенькой тачке по сельским дорогам. Также он учился читать рэп и попадать в бит, хотя и до съемки фильма писал тексты.

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Какой момент на съемках был самый интересный

Скажите, это ваш первый опыт съемок как раз в полнометражном кино? Что было самым приятным на съемочной площадке?

Да, первый. Самым приятным было читать рэп на сцене, потому что я не рэппер, но это было очень интересно. Я действительно чувствовал себя сельской звездой.

Режиссер Мирослав Латик отметил, что на съемке все было нежно и с любовью, а самой сложной для него была переработка сценария. Он добавил некоторые сцены с бандитами и переписал все сцены Казана и Светы.

Ваши родители – музыканты, скорее всего, это повлияло на ваш выбор. Вспомните, как родители отреагировали, когда вы избрали путь артиста?

Конечно, они поддержали.

Вы работаете в разных жанрах. Есть любимый? В "Королях рэпа" вы читали рэп очень естественно!

Я считаю себя попартистом, поэтому рэп для меня был новинкой, но мне очень понравилось.

Антон Вельбой на съемках фильма "Короли рэпа" / Пресс-служба фильма

Кого из музыкантов слушает Антон Вельбой

В фильме "Короли рэпа" вместе с Уэльбоем сыграла актриса Ирма Витовская. Она появилась в роли Нинки "Обочины" – сельской проститутки, как говорят люди.

Есть ли у кумира среди музыкантов? Кого сами слушаете? Или просто любите?

Очень люблю творчество Саши Чемерова из украинского, а из зарубежного – The Weeknd и Post Malone.

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Как проводите свое свободное время? Чем занимаетесь? У вас есть хобби?

Люблю играть на гитаре и придумывать всякие интересные песни.

Влюблен ли сейчас музыкант и считает ли себя секс-символом

Вы сейчас влюблены?

Да. Любовь – это подарок, когда у человека есть любовь и любовь она становится счастливой.

Какой последний романтический поступок совершили?

Нет, это не обо мне. Любые романтические штуки для меня – это вызов.

Как думаете, обязательна ли для актера семья или артист должен быть таким свободным секс-символом?

Не знаю. Думаю, артист ничего не должен. Хочешь заводи семью, хочешь будь секс-символом.

Считаете себя секс-символом? И планируете ли семью?

Себя секс-символом не считаю, даже несколько смешно над этим. Семью планирую.

Антон Вельбой в ленте "Короли рэпа" / Пресс-служба фильма

Чем занимаетесь в свободное время?

Есть хобби, играю на гитаре. Могу сам готовить завтрак, и даже мыть посуду, но обычно ленюсь.



Скажите, популярность – это приятно? Как реагируете, когда вас узнают на улицах?

Популярность – это необычно. Иногда нагружает голову то, что тебя могут неожиданно узнать.

Если вам снова предложат роль в кино, что скажете?

Я скажу: "Летс гоу, о чем?".

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О чем мечтает Wellboy

О чем мечтает музыкант Wellboy и о чем мечтает молодой человек Антон Вельбой?

Я мечтаю издавать качественный музыкальный и арт-продукт, играть с формами и быть успешным артистом как Вельбой, а Антон мечтает об окончании войны, счастья и здоровья своих близких.

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