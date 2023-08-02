Аватар: Путь воды, Бэтмен, Лара Крофт: Антонина Хижняк озвучила более 250 голливудских фильмов

Украинская актриса Антонина Хижняк недавно отпраздновала 33 год рождения. За ее плечами – многолетний опыт работы в дубляже, всего звезда озвучила более 250 фильмов только с главными ролями.

Антонина Хижняк подарила голос известным мировым знаменитостям. В честь дня рождения звезда поделилась потрясающей историей по карьере в озвучке, а также секретами работы. Об этом 24 Каналу рассказал Новый канал.

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Антонина Хижняк о карьере в дубляже

Актриса рассказала, что первым фильмом, который она озвучивала, стал "Люди Икс" 2011 года.Ее героем был Ангел с крыльями. "Мне эта работа запомнилась тем, что, во-первых, те несчастные 20 колец (фразы героя – 24 Канал) мы писали очень долго (Смеется). Во-вторых, я вышла из студии, позвонила папе и с нереальным восторгом воскликнула: "Мой голос будет звучать в кинотеатре!". А в-третьих, в тот день шел снег с дождем, я добиралась по трем маршруткам, ноги промокли насквозь. Но была так счастлива!", – вспомнила Антонина.

6 лет назад актриса родила сына, однако в декрет не уходила. Через две недели после родов ей позвонили из студии и предложили главную роль. "На запись нужно было два дня по четыре часа, – призналась она. – Недолго колеблясь, я упаковала необходимые вещи для малыша и поехала на студию! И так с двухнедельным ребенком и с перерывами на грудное вскармливание мы записали "Валерьян и город тысячи планет" (фильм 2017 года – 24 Канал)".

Антонина Хижняк / Фото из фейсбука актрисы

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Сегодня Антонина Хижняк снимается в сериале "Связь", который выйдет осенью на Новом канале, и определяет основные секреты, чтобы звучать идеально и адаптировался к каждому фильму или сериалу.

По словам звезды, невозможно изменить голос какими-то специальными упражнениями, ведь это, прежде всего, зависит от актерского мастерства и сценического языка. Антонина подчеркивает, что ты должен знать свой голосовой аппарат. "Конечно, перед озвучкой нужно разогревать его, делать артикуляционную гимнастику", – сказала Хижняк. – А еще нам перед самой записью и прямо в студии дают референс – оригинальную дорожку, от которой мы и отталкиваемся".

Мне достаточно услышать голос героини и посмотреть картинку, и все сплетается. Тогда я стараюсь максимально сделать под оригинал, но адаптироваться к нашему языку. Мы не можем полностью копировать интонации: тогда будет звучать очень странно. Ведь в украинском тоже есть свои интонационные правила,

– сказала Антонина.

Голос Антонины Хижняк можно услышать в следующих фильмах и сериалах:

"Звездные войны",

"Еж Соник",

"Аватар: Путь воды",

"Бэтмен", "Лара Крофт",

"Королева Шарлотта: История Бриджертонов" и других.

Антонина Хижняк / Фото из фейсбука актрисы