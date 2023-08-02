Антоніна Хижняк подарувала голос відомим світовим знаменитостям. З нагоди дня народження зірка поділилася приголомшливою історією з кар'єри в озвучці, а також секретами роботи. Про це 24 Каналу розповів Новий канал.

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Антоніна Хижняк про кар'єру в дубляжі

Актриса розповіла, що першим фільмом, який вона озвучувала став "Люди Ікс" 2011 року. Її героїнею була з крилами на ім’я Янгол. "Мені ця робота запам'яталася тим, що, по-перше, ті нещасні 20 кілець (фрази героя – 24 Канал) ми писали дуже довго (Сміється). По-друге, я вийшла зі студії, зателефонувала татові та з нереальним захопленням вигукнула: "Мій голос звучатиме в кінотеатрі!". А, по-третє, того дня йшов сніг з дощем, я добиралася трьома маршрутками, ноги промокли наскрізь. Але була така щаслива!", – пригадала Антоніна.

6 років тому актриса народила сина, однак в декрет не йшла. Через два тижні після пологів їй зателефонували зі студії та запропонували головну роль. "На запис потрібно було два дні по чотири години, – зізналася вона. – Недовго вагаючись, я спакувала необхідні речі для малого й поїхала на студію! І так з двотижневою дитиною та з перервами на грудне вигодовування ми записали "Валер'ян і місто тисячі планет" (фільм 2017 року – 24 Канал)".

Антоніна Хижняк / Фото з фейсбуку акторки

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Сьогодні Антоніна Хижняк знімається в серіалі "Зв'язок", який восени вийде на Новому каналі, та визначає основні секрети, щоб звучати ідеально й адаптовувався до кожного фільму чи серіалу.

За словами зірки, неможливо змінити голос якимось спеціальними вправами, адже це насамперед залежить від акторської майстерності та сценічної мови. Антоніна наголошує, що ти маєш досконало знати свій голосовий апарат. "Звісно, перед озвучкою потрібно розігрівати його, робити артикуляційну гімнастику", – поділилася Хижняк. – А ще нам перед самим записом і просто в студії дають референс – оригінальну доріжку, від якої ми й відштовхуємося".

Мені достатньо почути голос героїні та проглянути картинку, і все сплітається. Тоді я намагаюся максимально зробити під оригінал, але адаптувати до нашої мови. Бо ми не можемо повністю копіювати інтонації: тоді звучатиме дуже дивно. Адже в українській також є свої інтонаційні правила, – сказала Антоніна.

Голос Антоніни Хижняк можна почути у таких фільмах та серіалах:

"Зоряні війни",

"Їжак Сонік",

"Аватар: Шлях води",

"Бетмен", "Лара Крофт",

"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти" та інших.

Антоніна Хижняк / Фото з фейсбуку акторки