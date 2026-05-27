Как изменилась Антонина Хижняк, сыгравшая роль Мотри в сериале "Поймать Кайдаша"
В 2025 году Антонина Хижняк стала заслуженной артисткой Украины. Она блестяще сыграла не только в популярном сериале "Поймать Кайдаша", но и сыграла много других ролей на экране и сцене театра.
Актриса продолжает работать над новыми проектами, а зрители находятся в ожидании очередных ролей Антонины. Поскольку в последнее время в СМИ все чаще вспоминают о ленте "Поймать Кайдаша", то 24 Канал решил рассказать, как за годы изменилась Хижняк.
Где сейчас и как изменилась Антонина Хижняк?
Сегодня коллега Антонины по съемочной площадке – Григорий Бакланов, опубликовал в соцсетях фото, которое было сделано ровно 7 лет назад. Выяснилось, что это была крайняя съемочная смена сериала "Поймать Кайдаша", где Григорий, Антонина и Тарас зафиксировали эту дату на снимке.
Сейчас та же троица вместе снимается во 2 сезоне сериала "Любовь и пламя", рассказывающего о спасателях, которые во время войны ежедневно рискуют собственными жизнями ради спасения других.
Кстати, Антонина эксклюзивно в интервью на 24 Канале рассказала, что хотела бы себя попробовать в историческом проекте, байопике или спортивной драме. Так что, возможно, вскоре ее мечта осуществится.
А что касается ее героини в "Поймать Кайдаша", то актриса говорила, что Мотря – это "бензопила", ведь для этой роли нужно было постоянно находиться в эмоциональном напряжении.
Как признавалась Хижняк, если что-то шло не так, как хотела Мотря, всем вокруг стоило "прятаться".
Что известно о жизни Антонины Хижняк?
Актриса театра, кино и дубляжа родом из города Украинка. С самого детства мечтала стать актрисой, поэтому после школы поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого.
Ее голосом разговаривают многие герои из таких фильмов: "Лара Крофт", "Ангелы Чарли", "Мумия", "Дэдпул", "Трансформеры", "Звездные войны" и другие.
Антонина воспитывает сына от первого брака.
Уже некоторое время поговаривают, что заслуженная артистка имеет нового избранника, однако Антонина не рассекречивает эту информацию.