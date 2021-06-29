Жаре написал книгу The Monster of Florence: A True Story в соавторстве с американским писателем Дугласом Престоном. В романе подробно рассказывается о совместном расследовании известной серии убийств, которые совершил серийный убийца в Италии с конца 60-х до середины 80-х годов ХХ века.

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Заниматься сериалом будет кинокомпания Studiocanal. Проект будет состоять из 6-ти серий. Режиссером выступит Николай Арсель ("Темная башня", "Королевский роман"). Сценаристами выступят Арсель и Андерс Томас Йенсен ("Рыцари справедливости"). Антонио Бандерас и Эмануэль Нуньес выступят исполнительными продюсерами.

Книга и сериал, основанный на ней, рассказывают реальную историю наших розысков убийцы и нашего пугающего интервью с ним. Как ни странно, мы с Марио были втянуты в мучительную прокурорскую вендетту: наши телефоны прослушивались, нас преследовала и угрожала полиция, нас обвиняли в участии в сатанинских ритуалах. Это завершилось арестом Марио и обвинением в том, что он сам является флорентийским монстром,

– прокомментировал Престон.

Известно, что съемки сериала будут проходить во Флоренции, Сардинии и Тоскане.

Почему стоит ждать сериал "Флорентийский монстр"

Авторы сериала уверяют, что в сериале нам расскажут эпическую историю, в которой есть буквально все:

захватывающая тайна убийства,

сатанинские культы,

гангстеры,

коррумпированные полисмены,

большой заговор.

Стоит добавить, что недавно Антонио Бандерас сыграл Пабло Пикассо во втором сезоне "Гения"(2018). Он также появляется в комедийном боевике "Телохранитель жены киллера", который сейчас идет на широких киноэкранах. В следующий раз поклонники автора увидят его в главной роли с Пенелопой Крус в испанской комедии "Официальный конкурс" режиссеров Мариано Кон и Гастон Дюпрата.

"Телохранитель жены киллера" 2021: смотрите трейлер онлайн