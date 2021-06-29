Антонио Бандерас появится в сериале о серийном убийце в роли криминального репортера
Источник:The Hollywood Reporter
Антонио Бандерас вернется на телевидение, чтобы сыграть итальянского криминального репортера Марио Специ в экранизации романа "Флорентийский монстр". О сюжете и деталях съемок– читайте на Кино 24.
Жаре написал книгу The Monster of Florence: A True Story в соавторстве с американским писателем Дугласом Престоном. В романе подробно рассказывается о совместном расследовании известной серии убийств, которые совершил серийный убийца в Италии с конца 60-х до середины 80-х годов ХХ века.
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Заниматься сериалом будет кинокомпания Studiocanal. Проект будет состоять из 6-ти серий. Режиссером выступит Николай Арсель ("Темная башня", "Королевский роман"). Сценаристами выступят Арсель и Андерс Томас Йенсен ("Рыцари справедливости"). Антонио Бандерас и Эмануэль Нуньес выступят исполнительными продюсерами.
Книга и сериал, основанный на ней, рассказывают реальную историю наших розысков убийцы и нашего пугающего интервью с ним. Как ни странно, мы с Марио были втянуты в мучительную прокурорскую вендетту: наши телефоны прослушивались, нас преследовала и угрожала полиция, нас обвиняли в участии в сатанинских ритуалах. Это завершилось арестом Марио и обвинением в том, что он сам является флорентийским монстром,
– прокомментировал Престон.
Известно, что съемки сериала будут проходить во Флоренции, Сардинии и Тоскане.
Почему стоит ждать сериал "Флорентийский монстр"
Авторы сериала уверяют, что в сериале нам расскажут эпическую историю, в которой есть буквально все:
- захватывающая тайна убийства,
- сатанинские культы,
- гангстеры,
- коррумпированные полисмены,
- большой заговор.
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