Netflix опубликовал трейлер приквела "Армии мертвецов"
26 июля 2021 , 17:00Читати новину українською
Источник:Ютуб Netflix
Премьера "Армии мертвецов" состоялась чуть более двух месяцев назад, а его приквел – комедийный боевик – "Армия воров" (Army of Thieves) получил первый трейлер. Лента выйдет осенью 2021 года.
Написал приквел один из сценаристов "Джона Уика 3" – Шей Хаттен.
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Что будет рассказывать приквел "Армии воров"?
Приключения приквела происходят еще до начала событий в фильме "Армии мертвецов". Главным героем станет Маттиас Швайгхефер, который сыграет роль Людвига Дитера – искусного взломщика сейфов.
Кадр из приквела "Армия воров" / Фото Кинориум
Актерский состав "Армии воров"
- Маттиас Швайгхефер – Людвиг Дитер;
- Натали Эммануэль – Гвендолин;
- Гуз Кхан – Рольф;
- Петер Симонишек.
"Армия воров" 2021: смотрите трейлер