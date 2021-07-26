Netflix опубликовал трейлер приквела "Армии мертвецов"

Премьера "Армии мертвецов" состоялась чуть более двух месяцев назад, а его приквел – комедийный боевик – "Армия воров" (Army of Thieves) получил первый трейлер. Лента выйдет осенью 2021 года.

Написал приквел один из сценаристов "Джона Уика 3" – Шей Хаттен.

К теме На Netflix вышел еще один фильм с украинской озвучкой и субтитрами в день релиза

Что будет рассказывать приквел "Армии воров"?

Приключения приквела происходят еще до начала событий в фильме "Армии мертвецов". Главным героем станет Маттиас Швайгхефер, который сыграет роль Людвига Дитера – искусного взломщика сейфов.



Кадр из приквела "Армия воров" / Фото Кинориум

Актерский состав "Армии воров"

Маттиас Швайгхефер – Людвиг Дитер;

Натали Эммануэль – Гвендолин;

Гуз Кхан – Рольф;

Петер Симонишек.

"Армия воров" 2021: смотрите трейлер