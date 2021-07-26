Написал приквел один из сценаристов "Джона Уика 3" – Шей Хаттен.

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Что будет рассказывать приквел "Армии воров"?

Приключения приквела происходят еще до начала событий в фильме "Армии мертвецов". Главным героем станет Маттиас Швайгхефер, который сыграет роль Людвига Дитера – искусного взломщика сейфов.


Кадр из приквела "Армия воров" / Фото Кинориум

Актерский состав "Армии воров"

  • Маттиас Швайгхефер – Людвиг Дитер;
  • Натали Эммануэль – Гвендолин;
  • Гуз Кхан – Рольф;
  • Петер Симонишек.

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Что известно о производственном процессе

Съемочный процесс начался еще в 2020 году в Германии и завершился в декабре. Сперва было известно о названии "Армия мертвых: приквел". В интервью в феврале 2021 года, Дебора Снайдер назвала фильм "Армия воров". В апреле 2021 года Зак Снайдер подтвердил, что это официальное название.