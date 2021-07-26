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Що розповідатиме приквел "Армії злодіїв"?

Пригоди приквелу відбуваються ще до початку подій у фільмі "Армії мерців". Головним героєм стане Маттіас Швайґгефер, який зіграє роль Людвіга Дітера – вправного зломника сейфів.



Кадр з приквелу "Армія злодіїв" / Фото Кіноріум

Акторський склад "Армії злодіїв"

Маттіас Швайгхьофер – Людвіг Дітер;

Наталі Еммануель – Гвендолін;

Гуз Хан – Рольф;

Петер Сімонішек.

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