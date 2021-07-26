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Що розповідатиме приквел "Армії злодіїв"?

Пригоди приквелу відбуваються ще до початку подій у фільмі "Армії мерців". Головним героєм стане Маттіас Швайґгефер, який зіграє роль Людвіга Дітера – вправного зломника сейфів.


Кадр з приквелу "Армія злодіїв" / Фото Кіноріум

Акторський склад "Армії злодіїв"

  • Маттіас Швайгхьофер – Людвіг Дітер;
  • Наталі Еммануель – Гвендолін;
  • Гуз Хан – Рольф;
  • Петер Сімонішек.

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Що відомо про виробничий процес

Знімальний процес почався ще 2020 році в Німеччині й завершився в грудні. Спершу було відомо про назву "Армія мертвих: приквел". В інтерв'ю, в лютому 2021 року, Дебора Снайдер назвала фільм "Армія злодіїв". У квітні 2021 року Зак Снайдер підтвердив, що це офіційна назва.