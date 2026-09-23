В своем инстаграме Шварценеггер пояснил, что это будет не просто очередной сборник вдохновляющих историй из разряда "верь в себя, и все получится". Он называет книгу практическим планом действий, который должен помочь постепенно улучшать жизнь.

О чем будет книга "Better Every Day"

По словам Шварценеггера, новая книга развивает идеи его предыдущей работы "Be Useful".

Если та была скорее философией жизни, то "Better Every Day" призвана показать, как эту философию применять на практике. Книга будет построена на историях из жизни самого Арнольда, но каждая из них будет завершаться конкретными действиями, которые читатель сможет включить в свою неделю.

Для Арнольда такая тема вполне закономерна. В своих книгах и публичных выступлениях он давно говорит о пользе, дисциплине, работе над собой и привычке действовать, а не ждать идеального момента.

Новая книга, судя по анонсу, продолжит ту же логику: большие изменения складываются из маленьких регулярных действий.

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Когда выйдет книга

Шварценеггер сообщил, что "Better Every Day" выйдет в январе, а предзаказ уже открыт. Он отдельно подчеркнул: когда говорит "план действий", то имеет в виду именно это.

И, зная Арнольда, трудно ожидать, что в книге на 300 страницах будут советовать просто больше спать и пить воду.

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