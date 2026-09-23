В своєму Instagram Шварценеггер пояснив, що це буде не просто ще одна збірка надихаючих історій із розряду "вір у себе й усе вийде". Він називає книжку практичним планом дій, який має допомогти поступово покращувати життя.

Про що буде Better Every Day

За словами Шварценеггера, нова книжка продовжує ідеї його попередньої роботи "Be Useful".

Якщо то була радше філософією життя, то "Better Every Day" має показати, як цю філософію застосовувати на практиці. Книжка буде побудована на історіях із життя самого Арнольда, але кожна з них завершуватиметься конкретними діями, які читач може додати до свого тижня.

Для Арнольда така тема цілком закономірна. У своїх книжках і публічних виступах він давно говорить про користь, дисципліну, роботу над собою та звичку діяти, а не чекати ідеального моменту.

Нова книжка, судячи з анонсу, продовжить ту саму логіку: великі зміни складаються з маленьких регулярних дій.

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Коли вийде книжка

Шварценеггер повідомив, що "Better Every Day" вийде у січні, а передзамовлення вже відкрите. Він окремо наголосив: коли говорить "план дій", то має це буквально.

І, знаючи Арнольда, важко очікувати книжку, де на 300 сторінках радять просто більше спати й пити воду.

Маємо для вас добірку фільмів з Арнольдом Шварценегром. Точно знадобляться на вечір.



