Об этом Ирина Целик рассказала в фейсбуке. Она подчеркнула, что муж и его собратья "смогли выйти из ловушки, благодаря очень сильному ливню".

Смотрите также "За что дерутся наши военные": на ютубе вышла сильная короткометражка "Дыши со мной"

Артем Чех получил контузию на фронте

Чех в последние дни был на позициях в Бахмуте. Почти пять дней не выходил на связь. Так бывает, конечно. Но лучше не буду рассказывать вам, что я чувствовала,

– поделилась Ирина Целик.

В какой-то момент Ирине Цылик позвонил побратиму Чеху и сообщил, что "он сам 300, а Чех норм, у него все спокойно": "Он лгал мне (я тебе, Юр, очень благодарна). Чех не совсем норм. Вчера он со своими пацанами наконец смогли выйти с позиций, и он записал мне быстрое видео, чтобы успокоить, мол, все, я на связи." Я не могу поверить, что это мой муж. Это какой-то другой человек с другими глазами".



Артём Чех / Скриншот сторис в инстаграме

"Осколок застрял в его рюкзаке в пачке сигарет"

Ирина Целик также сообщила, что Артем Чех получил контузию. "Контуженый, но живой. Лишь один осколок застрял в его рюкзаке в пачке сигарет. Кое-что из услышанного меня поразило до глубины души. 5 суток под бесконечным огнем, почти без воды, без еды. А Чех мне: "Я оставил там некоторые вещи… Мою кружку, ну блин!" Он с этой кружкой прошел 15 – 16-те годы под Попасной. Эмалированная кружка с нарисованным апельсином. Я тебе подарю все возможные кружки, любимый".

По словам режиссера, Артем Чех с собратьями смогли выйти из определенной ловушки благодаря очень сильному ливню. Собственно, видео этого ливня опубликовал военный Влад Горбач.



Артём Чех с собратьями / Скриншот сторис в инстаграме

Не упустите "Став добровольцем, отправился на фронт": кого сыграл Тарас Цымбалюк в новом сериале "Связь"

Что известно об Артеме Чехе

Артём Чех – украинский писатель. Имеет опыт работы актером Черкасского драматического театра и журналистом. В 2007 году стал победителем второго конкурса "Городской молодежный роман" от издательства "Фолио".

Известно, что произведения писателя были переведены на многие языки, в частности на немецкий, английский, польский и чешский.

Во время российско-украинской войны, Чех опубликовал в фейсбуке эмоциональное сообщение о том, как размышляет о смерти на войне. Автор подчеркнул, что в первую ночь в боях принял "возможность погибнуть как вероятность". Он много об этом думал, а также каждый день до гибели Махова (Александра Махова, журналист, погиб 4 мая 2022 – 24 Канал) заходил на его страницу. "Я знал, где он есть. И радовался, когда видел какой-то его пост. Облегченно вздыхал. Я ориентировался на его жизнь", – писал Чех. Но потом его не стало. И, как сообщил Чех, ему уже ничего не страшно.

Кроме того, писатель подчеркнул, что его родные или друзья редко затрагивают эту тему – темную и страшную. Но он пытается говорить, а еще Артем на войне почувствовал себя свободным, сильным и уравновешенным.