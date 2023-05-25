Про це Ірина Цілик розповіла у фейсбуці. Вона наголосила, що чоловік і його побратими "змогли вийти з пастки, завдяки дуже сильній зливі".

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Артем Чех отримав контузію на фронті

Чех в останні дні був на позиціях у Бахмуті. Майже 5 днів не виходив на зв’язок. Так буває, авжеж. Але краще не розповідатиму вам, що я відчувала,

– поділилася Ірина Цілик.

В якусь мить Ірині Цілик зателефонував побратим Чеха і повідомив, що "він сам 300, а Чех норм, у нього все спокійно". "Він брехав мені (я тобі, Юр, дуже вдячна). Чех не зовсім норм. Вчора він зі своїми пацанами врешті змогли вийти з позицій, і він записав мені швидке відео, щоб заспокоїти, мовляв, все, я на зв’язку. Я не можу повірити, що це мій чоловік. Це якась інша людина з іншими очима".



Артем Чех / Скриншот сторіс в інстаграмі

"Осколок застряг в його рюкзаку у пачці сигарет"

Ірина Цілик також повідомила, що Артем Чех отримав контузію. "Контужений, але живий. Лише один осколок застряг в його рюкзаку у пачці сигарет. Дещо з почутого мене вразило до глибини душі. 5 діб під безкінечним вогнем, майже без води, без їжі. А Чех мені: "Я залишив там деякі речі... Мою кружку, ну блін!" Він із цією кружкою пройшов 15–16 ті роки під Попасною. Емальована кружка з намальованим апельсином. Я тобі подарую всі можливі кружки, коханий".

За словами режисерки, Артем Чех з побратимами змогли вийти з певної пастки завдяки дуже сильній зливі. Власне, відео цієї зливи опублікував військовий Влад Горбач.



Артем Чех з побратимами / Скриншот сторіс в інстаграмі

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Що відомо про Артема Чеха

Артем Чех – український письменник. Має досвід роботи актором Черкаського драматичного театру та журналістом. У 2007 році став переможцем другого конкурсу "Міський молодіжний роман" від видавництва "Фоліо".

Відомо, що твори письменника були перекладені багатьма мовами, зокрема німецькою, англійською, польською та чеською тощо.

Під час російсько-української війни, Чех опублікував у фейсбуці емоційний допис про те, як роздумує про смерть на війні. Автор наголосив, що в першу ніч в боях прийняв "можливість загинути як ймовірність". Він багато про це думав, а також кожного дня до загибелі Махова (Олександра Махова, журналіст, загинув 4 травня 2022 року – 24 Канал) заходив на його сторінку. "Я знав, де він є. І радів, коли бачив якийсь його пост. Полегшено зітхав. Я орієнтувався на його життя", – писав Чех. Але потім його не стало. І, як повідомив Чех, йому вже нічого не страшно.

Крім цього, письменник наголосив, що його рідні чи друзі рідко зачіпають цю тему – темну і страшну. Але він намагається говорити, а ще Артем на війні відчув себе вільним, сильним і врівноваженим.