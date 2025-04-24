По словам Артемия, с этими артистами ему трудно найти контакт на съемочной площадке. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на шоу "На баре".

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Артемий Егоров признался, с кем ему некомфортно работать на съемочной площадке

Артемий Егоров признался, что у него есть определенный список актеров, с которыми некомфортно на съемочной площадке. По его словам, основном это мужчины.

У меня есть целый перечень актеров, с которыми мне не нравится, но трудно сказать это вслух. Можно сказать о каких-то там москалях, с которыми я снимался, но это неинтересно. И есть черный список актеров, с которыми неприятно, мы не вибрируем одинаково... В основном это мужчины",

– отметил Артемий в шоу "На баре".

"На баре": смотрите онлайн видео

Актер говорит, что ему трудно было найти общий язык с Дмитрием Совой. По его словам, им просто не удалось установить дружеский контакт. Актеры работали вместе в сериале "Карпатский Рейнджер". Актер отметил, что не считает своего коллегу самым неприятным на площадке, просто им не удалось найти общий язык во время съемок.