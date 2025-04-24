За словами Артемія, із цими артистами йому важко знайти контакт на знімальному майданчику. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на шоу "На барі".

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Артемій Єгоров зізнався, з ким йому некомфортно працювати на знімальному майданчику

Артемій Єгоров зізнався, що у нього є певний список акторів, із якими некомфортно на знімальному майданчику. За його словами, здебільшого це чоловіки.

В мене є цілий перелік акторів, з якими мені не подобається, але важко сказати це вголос. Можна сказати про якихось там москалів, з якими я знімався, але то нецікаво. Та є чорний список акторів, з якими неприємно, ми не вібруємо однаково... Здебільшого це чоловіки",

– наголосив Артемій в шоу "На барі".

"На барі": дивіться онлайн відео

Актор каже, що йому важко було знайти спільну мову із Дмитром Совою. За його словами, їм просто не вдалося встановити дружній контакт. Актори працювали разом у серіалі "Карпатський Рейнджер". Актор зазначив, що не вважає свого колегу найнеприємнішим на майданчику, просто їм не вдалося знайти спільну мову під час зйомок.