В Мюнхене на аукционе распродают реквизиты из популярных фильмов. Нам предлагают много интересного – от супергеройского оружия и волшебной палочки Гарри Поттера до целого (почти) шлема штурмовика.

Самым дорогим экспонатом на аукционе Hample является потасканный шлем штурмовика из фильма "Звездные войны: Пробуждение силы". За него планируют получить от 90 до 120 000 евро.

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Что еще интересного можно приобрести на аукционе в Мюнхене

Криптонит – магический зеленый камень с планеты Криптон, ахиллесова пята Супермена. Продается за каких-то 1500 – 2500 евро.

Когти мутанта Росомахи, которыми грозно размахивал Хью Джекман во время съемок в "Люди X". За них надеются выторговать от 35 000 до 50 000 евро.

Маска Бэтмена из фильма Тима Бертона "Бэтмен навсегда" за 30 000 – 45 000 евро.

Огромный молот Тора за 75 000 – 100 000 евро.

Рукавица Железного человека за 12 000 – 18 000 евро.

Покерная фишка с "Казино рояль" за 800 – 1500 евро.

Куски различных метеоритов;

Счастливая плитка шоколада с золотым билетом из фильма "Чарли и шоколадная фабрика" за 2000 – 3000 евро.

Письмо Гарри Поттеру из Хогвартса за 3 – 5 тысяч евро.

Также организаторы акции особенно гордятся палочкой из фильма "Гарри Поттер и Дары смерти". Ее планируют продать за 15 000 – 25 000 евро.

Это один из самых необычных реквизитов – волшебная палочка из фильма "Гарри Поттер и Дары смерти". Ее использовали во время съемок двух частей – в 2010 и 2011 годах. У нее очень красивый дизайн. По книге, палочку создала сама Смерть. После этого она принадлежала Альбусу Дамблдору, затем Волдеморту, а затем ее отвоевал Гарри Поттер,

– рассказал искусствовед Кристиан Торрес Нието.