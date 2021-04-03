У Мюнхені на аукціоні розпродають реквізити з популярних фільмів. Нам пропонують багато цікавого – від супергеройської зброї й чарівної палички Гаррі Поттера до цілісінького (майже) шолому штурмовика.

Найдорожчим експонатом на аукціоні Hample є заплямований шолом штурмовика із фільму "Зоряні війни: Пробудження сили". За нього планують отримати від 90 до 120 тисяч євро.

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Що ще цікавого можна придбати на аукціоні в Мюнхені

Криптоніт – магічний зелений камінь з планети Криптон, ахіллесова п'ята Супермена. Продається за якихось там 1500 – 2500 євро.

Кігті мутанта Росомахи, якими грізно розмахував Г'ю Джекман під час зйомок в "Люди X". За них сподіваються вторгувати від 35 до 50 тисяч євро.

Маска Бетмена зі стрічки Тіма Бертона "Бетмен назавжди" за 30 – 45 тисяч євро.

Велетенський молот Тора за 75 000– 100 000 євро.

Рукавиця Залізної людини за 12 – 18 тисяч євро.

Покерна фішка з "Казино рояль" за 800 – 1500 євро.

Шматки різних метеоритів;

Щаслива плитка шоколаду із золотим квитком із фільму "Чарлі та шоколадна фабрика" за 2 – 3 тисячі євро.

Лист Гаррі Поттеру з Гоґвортсу за 3 – 5 тисячі євро.

Також організатори акції особливо пишаються паличкою з фільму "Гаррі Поттер і смертельні реліквії". Її планують продати за 15 000 – 25 000 євро.

Це один із найбільш незвичайних реквізитів – чарівна паличка з фільму "Гаррі Поттер і смертельні реліквії". Її використовували під час зйомок двох частин – у 2010 та 2011 роках. У неї дуже красивий дизайн. За книжкою, паличку створила сама Смерть. Після цього вона належала Альбусу Дамблдору, потім Волдеморту, а згодом її відвоював Гаррі Поттер,

– розповів мистецтвознавець Крістіан Торрес Нієто.

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