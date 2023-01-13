"Аватар: Путь воды" среди 10 самых прибыльных фильмов всех времен: на каком месте фильм
13 января 2023, 16:32Читати новину українською
Источник:Box Office Mojo
16 декабря 2022 года на большие экраны вышел долгожданный шедевр Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды". Менее чем через месяц лента попала в десятку самых успешных фильмов всех времен.
Уже несколько недель весь мир обсуждает новую шедевральную ленту Джеймса Кэмерона. На вторую часть "Аватара" киноманы ждали 13 лет. И не зря, ведь почти сразу после выхода в прокат фильм оказался среди самых прибыльных в истории кинематографа.
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Самые прибыльные фильмы всех времен (на 11 января 2023 года)
- "Аватар" – 2,92 млрд долларов
- "Мстители: Завершение" – 2,79 млрд долларов
- "Титаник" – 2,20 млрд долларов
- "Звездные войны: Пробуждение силы" – 2,07 млрд долларов
- "Мстители: Война бесконечности" – 2,05 млрд долларов
- "Человек-паук: Домой пути нет" - 1,91 млрд долларов
- "Аватар: Путь воды" – 1,75 млрд долларов
- "Мир Юрского периода" – 1,67 млрд долларов
- "Король Лев" – 1,66 млрд долларов
- "Мстители" – 1,52 млрд долларов
"Аватар: Путь воды": смотрите трейлер онлайн
Джеймс Кэмерон подтвердил, что "Аватар-2" будет продолжен. Он снимет все четыре запланированных сиквела. Режиссер будет выпускать их раз в два года до 2028 года:
- "Аватар-3" – 20 декабря 2024 года;
- Аватар-4 – 18 декабря 2026 года;
- "Аватар-5" – 22 декабря 2028 года.