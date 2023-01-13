"Аватар: Путь воды" среди 10 самых прибыльных фильмов всех времен: на каком месте фильм

13 января 2023, 16:32
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Источник:

Box Office Mojo

16 декабря 2022 года на большие экраны вышел долгожданный шедевр Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды". Менее чем через месяц лента попала в десятку самых успешных фильмов всех времен.

Уже несколько недель весь мир обсуждает новую шедевральную ленту Джеймса Кэмерона. На вторую часть "Аватара" киноманы ждали 13 лет. И не зря, ведь почти сразу после выхода в прокат фильм оказался среди самых прибыльных в истории кинематографа.

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Самые прибыльные фильмы всех времен (на 11 января 2023 года)

  1. "Аватар" – 2,92 млрд долларов
  2. "Мстители: Завершение" – 2,79 млрд долларов
  3. "Титаник" – 2,20 млрд долларов
  4. "Звездные войны: Пробуждение силы" – 2,07 млрд долларов
  5. "Мстители: Война бесконечности" – 2,05 млрд долларов
  6. "Человек-паук: Домой пути нет" - 1,91 млрд долларов
  7. "Аватар: Путь воды" – 1,75 млрд долларов
  8. "Мир Юрского периода" – 1,67 млрд долларов
  9. "Король Лев" – 1,66 млрд долларов
  10. "Мстители" – 1,52 млрд долларов

"Аватар: Путь воды": смотрите трейлер онлайн

Джеймс Кэмерон подтвердил, что "Аватар-2" будет продолжен. Он снимет все четыре запланированных сиквела. Режиссер будет выпускать их раз в два года до 2028 года:

  • "Аватар-3" – 20 декабря 2024 года;
  • Аватар-4 – 18 декабря 2026 года;
  • "Аватар-5" – 22 декабря 2028 года.
Автор: Христина Кобак