Потрясающие результаты: "Аватар 3" теряет позиции, а "Служанка" становится кассовым хитом
- "Аватар 3" превысил 1,23 миллиарда долларов, сохраняя лидерство четыре недели.
- "Служанка" собрала 192,5 миллиона долларов, превысив свой бюджет в 35 миллионов, и показала высокие оценки от зрителей.
Продолжается украинский прокат фильмов "Аватар 3" и "Служанка". Интересно, что эти ленты продемонстрировали совершенно разные сценарии успеха, которые стали неожиданностью как для кинотворцов, так и для зрителей.
Масштабный блокбастер "Аватар 3" упал на 52%, тогда как триллер "Служанка" неожиданно стал кассовым хитом. В материале 24 Канала рассказываем больше о сборах этих фильмов и сравниваем их успех в прокате, который удивил всех.
Советуем В трагическом ДТП погиб автор легендарных саундтреков "Губки Боба"
Что известно о кассовых сборах "Аватара 3" и "Служанки"?
Удивлением для всех стало то, что "Аватар 3" упал на 52%. Однако общие сборы фильма уже превысили 1,23 миллиарда долларов, поэтому лента продолжает лидировать в прокате. В то же время можно заметить падение продаж билетов в некоторых странах:
- Бразилия – минус 24%,
- Австралия – минус 31%,
- Испания – минус 41%,
- Великобритания – минус 41%.
Несмотря на это, фильм удерживал лидерство в прокате четыре недели подряд.
"Аватар 3": смотрите онлайн трейлер фильма
Стоит также отметить успех эротического психологического триллера "Служанка". Фильм собрал 192,5 миллиона долларов в мировом прокате, что в пять раз превысило его бюджет в 35 миллионов долларов. Хотя критики оценили ленту не слишком высоко, зрители поставили ей значительно лучшие оценки. Фильм стал прибыльным и, вероятно, получит сиквел.
"Служанка": смотрите онлайн трейлер фильма
Что известно о фильме "Аватар 3"?
- Это третья часть франшизы под названием "Аватар: Огонь и пепел".
- Лента вышла в украинский прокат 19 декабря 2025 года.
- Среди актеров фильма – Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер и другие звезды.
- По данным издания Reuters, фильм стартовал с примерно 345 миллионами долларов за первые выходные.
Кстати, смотрите также, как создавали мир самого ожидаемого фильма 2025 года – "Аватар: Огонь и Пепел"
Что известно о фильме "Служанка"?
- "Служанка" – американский психологический триллер.
- Ленту создали по мотивам одноименного бестселлера.
- Премьера состоялась 19 декабря 2025 года, однако в украинский прокат фильм вышел 1 января 2026 года.
- В главных ролях можно увидеть Сидни Суини, Аманду Сейфрид, Брендона Скленара и Микеле Мороне.
- Отзывы критиков были смешанными, однако среди зрителей лента получила значительный успех, и вероятное продолжение фильма выглядит очень возможным.