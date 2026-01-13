Приголомшливі результати: "Аватар 3" втрачає позиції, а "Служниця" стає касовим хітом
- "Аватар 3" перевищив 1,23 мільярда доларів, зберігаючи лідерство чотири тижні.
- "Служниця" зібрала 192,5 мільйона доларів, перевищивши свій бюджет у 35 мільйонів, і показала високі оцінки від глядачів.
Триває український прокат фільмів "Аватар 3" та "Служниця". Цікаво, що ці стрічки продемонстрували абсолютно різні сценарії успіху, які стали несподіванкою як для кінотворців, так і для глядачів.
Масштабний блокбастер "Аватар 3" впав на 52%, тоді як трилер "Служниця" несподівано став касовим хітом. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про збори цих фільмів та порівнюємо їхній успіх у прокаті, який здивував усіх.
Що відомо про касові збори "Аватара 3" та "Служниці"?
Здивуванням для усіх стало те, що "Аватар 3" впав на 52%. Однак загальні збори фільму вже перевищили 1,23 мільярда доларів, тож стрічка продовжує лідирувати в прокаті. Водночас можна помітити падіння продажів квитків у деяких країнах:
- Бразилія – мінус 24%,
- Австралія – мінус 31%,
- Іспанія – мінус 41%,
- Велика Британія – мінус 41%.
Попри це, фільм утримував лідерство в прокаті чотири тижні поспіль.
"Аватар 3": дивіться онлайн трейлер фільму
Варто також відзначити успіх еротичного психологічного трилера "Служниця". Фільм зібрав 192,5 мільйона доларів у світовому прокаті, що в п'ять разів перевищило його бюджет у 35 мільйонів доларів. Хоча критики оцінили стрічку не надто високо, глядачі поставили їй значно кращі оцінки. Фільм став прибутковим і, ймовірно, отримає сиквел.
"Служниця": дивіться онлайн трейлер фільму
Що відомо про фільм "Аватар 3"?
- Це третя частина франшизи під назвою "Аватар: Вогонь і попіл".
- Стрічка вийшла в український прокат 19 грудня 2025 року.
- Серед акторів фільму – Сем Вортінгтон, Зої Салдана, Сігурні Вівер та інші зірки.
- За даними видання Reuters, фільм стартував із приблизно 345 мільйонами доларів за перші вихідні.
Що відомо про фільм "Служниця"?
- "Служниця" – американський психологічний трилер.
- Стрічку створили за мотивами однойменного бестселера.
- Прем'єра відбулася 19 грудня 2025 року, однак в український прокат фільм вийшов 1 січня 2026 року.
- У головних ролях можна побачити Сідні Свіні, Аманду Сейфрід, Брендона Скленара та Мікеле Мороне.
- Відгуки критиків були змішаними, однак серед глядачів стрічка отримала значний успіх, і ймовірне продовження фільму виглядає дуже можливим.