Сюжет разворачивается в фантастическом мире, где есть четыре нации: Племена Воды, Королевства Земли, Нации Огня и Воздушных Кочевников. Напряжение между этими нациями становится центральной темой сериала.

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"Аватар: Последний защитник": все, что известно о сериале

Сюжет и тизер

В субботу, 17 июня, Netflix опубликовал короткий видеотизер, демонстрирующий совершенно новую интерпретацию оригинального сериала. Уже ближе к концу ролика музыкальное сопровождение усиливает чувство ностальгии, напоминая об оригинальной анимационной версии. Дата дебюта сериала отражена на куске обгоревшей ткани, создавая загадочную атмосферу.

"Аватар: Последний защитник": смотрите тизер

Шоу лучше всего описать с помощью тех самых слов, которые маг воды Катара сказала во вступлении в оригинальный мультсериал Nickelodeon: "Давным-давно четыре нации жили вместе в согласии. Потом все изменилось, когда Нация Огня напала. Только Аватар, обладатель всех четырех стихий, может остановить их. Но когда мир нуждался в нем больше всего, он исчез. Прошло сто лет, и мой брат (Сокка) и я (Катара) открыли новый Аватар: маг воздуха по имени Аанг. И хотя его умение управлять воздухом великолепны, ему нужно многому научиться, прежде чем он будет готов кого-то спасать. Но я верю, что Аанг может спасти мир". В частности, Аанг и его друзья должны будут остановить Владыку Огня Озая и разрушительный поиск власти Огненной Нации.

В августе 2021 года шоураннер Альберт Ким написал заявление, в котором объяснил, почему он был в восторге от адаптации культового анимационного шоу. "Версия живого действия может не только точно перевести то, что было сделано в анимации, – она может привнести новое богатое визуальное измерение в фантастический мир", – написал Ким.

Актерский состав

В актерском составе знаменитости, воплотивших главные роли:

Гордон Кормье сыграл роль Аанга,

Киавентио Тарбелл исполнил роль Катары,

Дэниел Де Ким превратился во Властелина огня Озая,

Пол Сун-Хен Ли исполнил роль генерала Айро.

"Я чувствую, что живой боевик "Аватар: Последний защитник" вернет к жизни все, что вы знаете и любите об оригинальном сериале", – сказал Кормье, играющий главного героя сериала.

Кадр из сериала "Аватар: Последний защитник" / Netflix