Сюжет розгортається у фантастичному світі, де існують чотири нації: Племена Води, Королівства Землі, Нації Вогню та Повітряних Кочівників. Напруження між цими націями стає центральною темою серіалу.

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"Аватар: Останній маг повітря": все, що відомо про серіал

Сюжет та тизер

У суботу, 17 червня, Netflix опублікував короткий відеотизер, який демонструє абсолютно нову інтерпретацію оригінального серіалу. Уже ближче до кінця ролику музичний супровід посилює відчуття ностальгії, нагадуючи про оригінальну анімаційну версію. Дата дебюту серіалу відображена на шматку обгорілої тканини, створюючи загадкову атмосферу.

"Аватар: Останній захисник": дивіться тизер

Шоу найкраще описати за допомогою тих самих слів, які маг води Катара сказала у вступі до оригінального мультсеріалу Nickelodeon: "Давним-давно чотири нації жили разом у злагоді. Потім все змінилося, коли Нація Вогню напала. Тільки Аватар, володар усіх чотирьох стихій, може зупинити їх. Але коли світ потребував його найбільше, він зник. Минуло сто років, і мій брат (Сокка) і я (Катара) відкрили новий Аватар: маг повітря на ім'я Аанг. І хоча його вміння керувати повітрям чудові, йому потрібно багато чого навчитися, перш ніж він буде готовий когось рятувати. Але я вірю, що Аанг може врятувати світ". Зокрема, Аанг і його друзі повинні будуть зупинити Володаря Вогню Озая та руйнівний пошук влади Вогняної Нації.

У серпні 2021 року шоураннер Альберт Кім написав заяву, в якій пояснив, чому він був у захваті від адаптації культового анімаційного шоу. "Версія живої дії може не тільки точно перекласти те, що було зроблено в анімації, – вона може привнести новий багатий візуальний вимір у фантастичний світ", – написав Кім.

Акторський склад

У акторському складі знаменитості, які втілили головні ролі:

Гордон Корм'є зіграв роль Аанга,

Кіавентіо Тарбелл виконав роль Катари,

Деніел Де Кім перевтілився у Володаря вогню Озая,

Пол Сун-Хен Лі виконав роль генерала Айро.

"Я відчуваю, що живий бойовик "Аватар: Останній захисник" поверне до життя все, що ви знаєте і любите про оригінальний серіал", – сказав Корм'є, який грає головного героя серіалу.

Кадр зі серіалу "Аватар: Останній захисник" / Netflix