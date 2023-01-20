BAFTA-2023 объявила номинантов кинопремии: неожиданно лидирует экранизация романа Ремарка
Источник:BAFTA
Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов на премию EE BAFTA Film Awards 2023, отмечая лучшие фильмы за последний год. В общей сложности сегодня номинировано 45 полнометражных фильмов.
Победители будут объявлены на церемонии вручения кинопремии EE BAFTA Film Awards в воскресенье, 19 февраля, в 21 час в Королевском фестивальном зале Southbank Centre в Лондоне. Мероприятие также будет транслироваться на BBC1 и iPlayer.
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BAFTA-2023 объявила номинантов
Церемонию проведет отмеченный наградами актер, ведущий и писатель Ричард Э. Грант, а ведущей будет Элисон Гаммонд. Кинокритик Али Пламб и ведущая журналистка Вик Хоуп приветствуют гостей на красной дорожке. В этом году впервые на церемонии BAFTA-2023 в прямом эфире назовут победителей четырех финальных категорий.Интересно. "На западном фронте без перемен" режиссера Эдварда Бергера получил самое большое количество номинаций – 14. Он стал одним из самых номинированных неанглоязычных фильмов в истории BAFTA. Ранее это удалось ленте "Крадущийся тигр, скрывающийся дракон" 2000 года (15 номинаций), а еще раньше – фильму "Ганди" 1982 года с 16 номинациями.
Кроме этого, в 2023 году впервые номинацию на BAFTA Film получили следующие актеры:
- Анна де Армас ("Блондинка");
- Анджела Бассет ("Черная пантера: Ваканда навсегда");
- Остин Батлер ("Элвис");
- Колин Фаррелл ("Банши Инишинина");
- Брендан Фрейзер ("Кит");
- Пол Мескаль ("После загара");
- Джонатан Ке Кван ("Всё везде и сразу").
В категории "Лучший режиссер" четверо из шести также номинированы впервые:
- Джина Принс-Байтвуд ("Королева-воин");
- Тодд Филд ("Тар"),
- Дэн Кван и Дэниел Шайнерт ("Всё везде и сразу")
- Эдвард Бергер ("На западном фронте без перемен").
Список всех номинантов основных категорий премии BAFTA Film Awards
Самый лучший фильм:
- "На западном фронте без перемен";
- "Банши Инеерина";
- "Элвис";
- "Всё везде и сразу";
- "Тар".
Лучший режиссер:
- Эдвард Бергер, "На западном фронте без перемен";
- Мартин Мак-Дона, "Банши Инишинина";
- Пак Чхан Ук, "Решение уйти";
- Дэниел Шайнерт, "Всё везде и сразу";
- Тодд Филд, "Тар";
- Джина Принс-Байтвуд, "Королева-воин".
Лучшая актриса:
- Кейт Бланшетт, "Тар";
- Виола Дэвис, "Королева-воин";
- Дэниел Дедвайлер, "К";
- Ана де Армас, "Блондинка";
- Эмма Томпсон, "Любовь по вызову";
- Мишель Ео, "Всё везде и сразу".
Лучший актер:
- Остин Батлер, "Элвис";
- Колин Фаррелл, "Банши Инишинина";
- Брендан Фрейзер, "Кит";
- Дэрил МакКормак, "Любовь по вызову";
- Пол Мескаль, "Солнце мое";
- Билл Наи, "Жить".
"На западном фронте без перемен": трейлер фильма, собравший больше всего номинаций премии BAFTA