BAFTA-2023 объявила номинантов кинопремии: неожиданно лидирует экранизация романа Ремарка

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов на премию EE BAFTA Film Awards 2023, отмечая лучшие фильмы за последний год. В общей сложности сегодня номинировано 45 полнометражных фильмов.

Победители будут объявлены на церемонии вручения кинопремии EE BAFTA Film Awards в воскресенье, 19 февраля, в 21 час в Королевском фестивальном зале Southbank Centre в Лондоне. Мероприятие также будет транслироваться на BBC1 и iPlayer.

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BAFTA-2023 объявила номинантов

Церемонию проведет отмеченный наградами актер, ведущий и писатель Ричард Э. Грант, а ведущей будет Элисон Гаммонд. Кинокритик Али Пламб и ведущая журналистка Вик Хоуп приветствуют гостей на красной дорожке. В этом году впервые на церемонии BAFTA-2023 в прямом эфире назовут победителей четырех финальных категорий.

. "На западном фронте без перемен" режиссера Эдварда Бергера получил самое большое количество номинаций – 14. Он стал одним из самых номинированных неанглоязычных фильмов в истории BAFTA. Ранее это удалось ленте "Крадущийся тигр, скрывающийся дракон" 2000 года (15 номинаций), а еще раньше – фильму "Ганди" 1982 года с 16 номинациями.

Кроме этого, в 2023 году впервые номинацию на BAFTA Film получили следующие актеры:

Анна де Армас ("Блондинка");

Анджела Бассет ("Черная пантера: Ваканда навсегда");

Остин Батлер ("Элвис");

Колин Фаррелл ("Банши Инишинина");

Брендан Фрейзер ("Кит");

Пол Мескаль ("После загара");

Джонатан Ке Кван ("Всё везде и сразу").

В категории "Лучший режиссер" четверо из шести также номинированы впервые:

Джина Принс-Байтвуд ("Королева-воин");

Тодд Филд ("Тар"),

Дэн Кван и Дэниел Шайнерт ("Всё везде и сразу")

Эдвард Бергер ("На западном фронте без перемен").

Список всех номинантов основных категорий премии BAFTA Film Awards

Самый лучший фильм:

"На западном фронте без перемен";

"Банши Инеерина";

"Элвис";

"Всё везде и сразу";

"Тар".

Лучший режиссер:

Эдвард Бергер, "На западном фронте без перемен";

Мартин Мак-Дона, "Банши Инишинина";

Пак Чхан Ук, "Решение уйти";

Дэниел Шайнерт, "Всё везде и сразу";

Тодд Филд, "Тар";

Джина Принс-Байтвуд, "Королева-воин".

Лучшая актриса:

Кейт Бланшетт, "Тар";

Виола Дэвис, "Королева-воин";

Дэниел Дедвайлер, "К";

Ана де Армас, "Блондинка";

Эмма Томпсон, "Любовь по вызову";

Мишель Ео, "Всё везде и сразу".

Лучший актер:

Остин Батлер, "Элвис";

Колин Фаррелл, "Банши Инишинина";

Брендан Фрейзер, "Кит";

Дэрил МакКормак, "Любовь по вызову";

Пол Мескаль, "Солнце мое";

Билл Наи, "Жить".

"На западном фронте без перемен": трейлер фильма, собравший больше всего номинаций премии BAFTA