BAFTA TV Awards 2021: список победителей кинопремии
Триумфатором церемонии стала Микаэла Коэл – звезда забрала награды в номинациях Лучший мини-сериал и Лучшая актриса. И все благодаря драме "Я могу уничтожить тебя", в которой Микаэла выступила сценаристом, режиссером, а также сыграла главную роль.
К теме Лучшие фильмы и актеры по версии BAFTA-2021: список всех победителей премии
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Лучший актер – Пол Мескал за сериал "Нормальные люди"
- Лучшая мужская роль второго плана – Малаки Кирби
- Лучшая женская роль второго плана – Рэки Айола
- Лучший комедийный актер – Чарли Купер из сериала "Эта страна", а в женской категории победила Эйми Лу Вуд за "Сексуальное просвещение"
- Лучшая драма – "Спаси меня" режиссеров Ника Мерфи, Коки Гидройч и Джима Лоуча
- Лучшая развлекательная телепрограмма – шоу о начинающих музыкантах "Жизнь и рифмы"
- Лучшая международная программа – документалка "Добро пожаловать в Чечню" Дэвида Фрэнсиса.
- Лучший ситком/комедийный сериал – "В девятом номере"
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- Лучшая мужская комедийная роль – Чарли Купер
- Лучшая женская комедийная роль – Эйми Лу Вуд "Половое воспитание"
- Лучший документальный сериал – "Однажды в Ираке" (Джеймс Блюмель, Чжо Абель, Уилл Андерсон)
- Лучшая мыльная опера – Casualty (Лоретта Прис, Саймон Харпер, Дженни Томпсон)
- Лучшая комедийная программа или сериал – The Big Narstie Show (Бен Викс, Рина Даялджи, Тоби Бейкер)
- Лучшее развлекательное выступление – Ромеш Ранганатан The Ranganation
- Лучший мини-сериал – "Я могу уничтожить тебя"
"Я могу уничтожить тебя" 2020: смотрите трейлер
- Лучшая международная программа – "Добро пожаловать в Чечню" (Дэвид Франс, Джой Томчин, Аскольд Куров)
- Лучшая развлекательная программа – Life & Rhymes
- Лучший драматический фильм – "Сидя в Лимбо" (Энди Харрис, Фиона Лэмпти, Стелла Корради)
- Лучший драматический сериал – "Спаси меня"
- Лучшая короткометражная программа – They Saw The Sun First (Джессика Лоу, Адам Джи, Стефан Гант)
- Лучшая тематическая документальная программа – The Surgeon's Cut (Джеймс Ньютон, Джеймс ван Дер Пол, Эндрю Коэн)
- Лучшее реалити-шоу – The School That Tried to End Racism
- Лучшее телешоу – Long lost family: born without trace
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Красная дорожка тоже поразила зрителей. Блеск, мировые бренды и яркие гости, которые не побоялись прийти на премию. В частности, Микаэла Коэл была в элегантном платье Maximilian с вырезами на спине. От актрисы невозможно было отвести взгляд!
Микаэла Коэл была в элегантном платье Maximilian / Фото BAFTA
Достойна внимания и королева Шарлотта из "Бриджертонов" Голда Рошевель в эффектном образе от Simone Rocha.
Звезда "Полового воспитания" Эйми Лу Вуд появилась перед объективами в нежном платье Miu Miu, – и была прекрасна!
Эйми Лу Вуд в Miu Miu/ Фото BAFTA