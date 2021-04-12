Несмотря на карантин в Лондоне таки решили провести торжественную церемонию BAFTA-2021. И нарушать правила ВОЗ организаторы премии не собирались, поэтому не все актеры стали приглашенными гостями мероприятия.

Церемония награждения BAFTA-2021 отгремела в воскресенье, 11 апреля. Постепенно к Albert Hall, что в Лондоне, съезжались знаменитые актрисы и актеры. Среди приглашенных гостей вечера – звезда "Бриджертон" Фиби Дайневор, Хью Грант с женой Анной Элизабет Ебершайн, Приянка Чопра с Ником Джонасом, голливудский Локи Том Хиддлстон и другие. Кроме этого, многие представители Голливуда присоединились к трансляции дистанционно.

Важно Лучшие фильмы и актеры по версии BAFTA-2021: список победителей премии

Каждый из актеров показал невероятный стиль на BAFTA-2021. Как это было – смотрите в фотоподборке.

Приянка Чопра и Ник Джонас

Незадолго до старта BAFTA-2021 Приянка Чопра опубликовала роскошные фото в платье Рональда ван дер Кемпа. Однако оказалось, что этот наряд она приберегла для вечера, а вот на красной дорожке актриса решила красоваться в стильном костюме.

Образ Приянка Чопра состоял из белых брюк и яркого жакета, одетого на голое тело. Поэтому все фотографы, как и гости церемонии могли увидеть не только стройную фигуру красавицы.

В то же время ее муж – музыкант Ник Джонас – предпочел классический костюм с двоборним пиджаком и бабочкой.

Том Хиддлстон

Не обошел события и звезда Marvel Том Хиддлстон. Он подобрал для этого выхода элегантный костюм от Ralph Lauren.

Фиби Дайневор

Актриса Фиби Дайневор, известная по роли Дафны в сериале "Бриджертон ы ", красовалась перед камерами в роскошном черном платье на одно плечо. Вечерний наряд девушка подобрала из коллекции Louis Vuitton.

Синтия еров

Обратилась к дизайнерам Louis Vuitton и Синтия Ериво. Для нее модельеры подготовили особое коктейльное платье, расшитое пайетками. Босоножки на каблуке завершили образ актрисы.

Интересно BAFTA-2021: посетил ли принц Уильям торжественную церемонию в Лондоне

Гугу Мбата-Роу

Отметилась эффектным выходом актриса Гугу Мбата-Роу. Девушка хорошо известная зрителям по сериалу "Утреннее шоу". На церемонии BAFTA-2021 она сверкала в приталенное платье.

Эшлинг Беа и Сьюзен Вокома

Актрисы Эшлинг Беа и Сьюзен Вокома решили подшутить над карантинными правилами, позируя друг возле друга на расстоянии руки.

Ванесса Кирби

В платье Versace к церемонии BAFTA-2021 присоединилась актриса Ванесса Кирби. За роль в "Фрагменты женщины" она претендует на престижную награду.

Анна Кендрик

В то же время актриса Анна Кендрик выбрала роскошный наряд от дизайнерского бренда Zuhair Murad.

Педро Паскаль

Знаменитый Педро Паскаль, хорошо известный зрителям по "Чудо-женщиной 1984", подобрал элегантный наряд от Prada.

Рене Зеллвегер

Виртуально посетила торжественное и Рене Зеллвегер. Эта голливудская красавица выбрала для особого выхода приталенное платье Armani, поразив всех элегантностью своего образа.

Мария Бакалова

Расшитое вечернее платье от Armani примерила звезда Мария Бакалова. Актрису называют одной из самых перспективных в Голливуде после ее тримфу в "Борат 2".

Роуз Бирн