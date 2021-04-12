Попри карантинні обмеження у Лондоні таки вирішили провести урочисту церемонію BAFTA-2021. Та порушувати правила ВООЗ організатори премії не мали наміру, відтак не всі актори стали запрошеними гостями заходу.

Церемонія нагородження BAFTA-2021 відгриміла у неділю, 11 квітня. Поступово до Albert Hall, що у Лондоні, з'їжджалися знамениті актриси і актори. Серед запрошених гостей вечора – зірка "Бріджертонів" Фібі Дайневор, Г'ю Грант з дружиною Анною Елізабет Ебершайн, Пріянка Чопра з Ніком Джонасом, голлівудський Локі Том Гіддлстон та інші. Окрім цього, чимало представників Голлівуду долучились до трансляції дистанційно.

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Кожен з акторів продемонстрував неймовірний стиль на BAFTA-2021. Як це було – дивіться у фотодобірці.

Пріянка Чопра і Нік Джонас

Незадовго до старту BAFTA-2021 Пріянка Чопра опублікувала розкішні фото у сукні Рональда ван дер Кемпа. Однак виявилось, що це вбрання вона приберегла для вечора, а от на червоній доріжці актриса вирішила красуватись у стильному костюмі.

Образ Пріянки Чопри складався з білих штанів і яскравого жакета, вбраного на голе тіло. Тому всі фотографи, як і гості церемонії, могли побачити не тільки струнку фігуру красуні.

Водночас її чоловік – музикант Нік Джонас – надав перевагу класичному костюму із двоборним піджаком та метеликом.

Том Гіддлстон

Не оминув події і зірка Marvel Том Гіддлстон. Він підібрав для цього виходу елегантний костюм від Ralph Lauren.

Фібі Дайневор

Актриса Фібі Дайневор, відома за роллю Дафни у серіалі "Бріджертони", красувалась перед камерами у розкішній чорній сукні на одне плече. Вечірнє вбрання дівчина підібрала з колекції Louis Vuitton.

Синтія Еріво

Звернулась до дизайнерів Louis Vuitton і Синтія Еріво. Для неї модельєри підготували особливу коктельну сукню, розшиту паєтками. Босоніжки на підборах довершили образ актриси.

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Гугу Мбата-Роу

Відзначилась ефектним виходом актриса Гугу Мбата-Роу. Дівчина добре відома глядачам за серіалом "Ранкове шоу". На церемонії BAFTA-2021 вона виблискувала у приталеній сукні.

Ешлінг Беа і Сьюзен Вокома

Актриси Ешлінг Беа і Сьюзен Вокома вирішили пожартувати з карантинних правил, позуючи одна біля одної на відстані руки.

Ванесса Кірбі

У сукні Versace до церемонії BAFTA-2021 долучилась актриса Ванесса Кірбі. За роль у "Фрагменти жінки" вона претендує на престижну нагороду.

Анна Кендрік

Водночас актриса Анна Кендрік обрала розкішне вбрання від дизайнерського бренду Zuhair Murad.

Педро Паскаль

Знаменитий Педро Паскаль, добре відомий глядачам за "Диво-жінкою 1984", підібрав елегантне вбрання від Prada.

Рене Зеллвегер

Віртуально завітала на урочисту подію і Рене Зеллвегер. Ця голлівудська красуня обрала для особливого виходу приталену сукню Armani, вразивши всіх елегантністю свого образу.

Марія Бакалова

Розшиту вечірню сукню від Armani приміряла зірка Марія Бакалова. Актрису називають однією з найперспективніших у Голлівуді після її трімфу в "Бораті 2".

Роуз Бірн

Стильну елегантність продемонструвала актриса Роуз Бірн. На BAFTA-2021 вона засвітилась у класичному штанному костюмі, який ще довго буде в тренді.