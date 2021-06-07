BAFTA TV Awards 2021: победители кинопремии

В Лондоне в ночь на понедельник, 7 июня, отгремела 67-я церемония вручения телевизионных наград BAFTA. Ведущим премии уже второй год подряд стал британский комик Ричард Айоади. Кто же получил награды – читайте в материале Kino 24.

BAFTA TV Awards 2021: список победителей кинопремии

Триумфатором церемонии стала Микаэла Коэл – звезда забрала награды в номинациях Лучший мини-сериал и Лучшая актриса. И все благодаря драме "Я могу уничтожить тебя", в которой Микаэла выступила сценаристом, режиссером, а также сыграла главную роль.

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Лучший актер – Пол Мескал за сериал "Нормальные люди"

Лучшая мужская роль второго плана – Малаки Кирби

– Малаки Кирби Лучшая женская роль второго плана – Рэки Айола

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Лучший комедийный актер – Чарли Купер из сериала "Эта страна", а в женской категории победила Эйми Лу Вуд за "Сексуальное просвещение"

– Чарли Купер из сериала "Эта страна", а в женской категории победила Эйми Лу Вуд за "Сексуальное просвещение" Лучшая драма – "Спаси меня" режиссеров Ника Мерфи, Коки Гидройч и Джима Лоуча

– "Спаси меня" режиссеров Ника Мерфи, Коки Гидройч и Джима Лоуча Лучшая развлекательная телепрограмма – шоу о начинающих музыкантах "Жизнь и рифмы"

– шоу о начинающих музыкантах "Жизнь и рифмы" Лучшая международная программа – документалка "Добро пожаловать в Чечню" Дэвида Фрэнсиса.

– документалка "Добро пожаловать в Чечню" Дэвида Фрэнсиса. Лучший ситком/комедийный сериал – "В девятом номере"

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Лучшая мужская комедийная роль – Чарли Купер

– Чарли Купер Лучшая женская комедийная роль – Эйми Лу Вуд "Половое воспитание"

Лучший документальный сериал – "Однажды в Ираке" (Джеймс Блюмель, Чжо Абель, Уилл Андерсон)

– "Однажды в Ираке" (Джеймс Блюмель, Чжо Абель, Уилл Андерсон) Лучшая мыльная опера – Casualty (Лоретта Прис, Саймон Харпер, Дженни Томпсон)

– Casualty (Лоретта Прис, Саймон Харпер, Дженни Томпсон) Лучшая комедийная программа или сериал – The Big Narstie Show (Бен Викс, Рина Даялджи, Тоби Бейкер)

– The Big Narstie Show (Бен Викс, Рина Даялджи, Тоби Бейкер) Лучшее развлекательное выступление – Ромеш Ранганатан The Ranganation

– Ромеш Ранганатан The Ranganation Лучший мини-сериал – "Я могу уничтожить тебя"

"Я могу уничтожить тебя" 2020: смотрите трейлер

Лучшая международная программа – "Добро пожаловать в Чечню" (Дэвид Франс, Джой Томчин, Аскольд Куров)

– "Добро пожаловать в Чечню" (Дэвид Франс, Джой Томчин, Аскольд Куров) Лучшая развлекательная программа – Life & Rhymes

– Life & Rhymes Лучший драматический фильм – "Сидя в Лимбо" (Энди Харрис, Фиона Лэмпти, Стелла Корради)

– "Сидя в Лимбо" (Энди Харрис, Фиона Лэмпти, Стелла Корради) Лучший драматический сериал – "Спаси меня"

– "Спаси меня" Лучшая короткометражная программа – They Saw The Sun First (Джессика Лоу, Адам Джи, Стефан Гант)

– They Saw The Sun First (Джессика Лоу, Адам Джи, Стефан Гант) Лучшая тематическая документальная программа – The Surgeon's Cut (Джеймс Ньютон, Джеймс ван Дер Пол, Эндрю Коэн)

– The Surgeon's Cut (Джеймс Ньютон, Джеймс ван Дер Пол, Эндрю Коэн) Лучшее реалити-шоу – The School That Tried to End Racism

– The School That Tried to End Racism Лучшее телешоу – Long lost family: born without trace

Интересно Красная дорожка премии BAFTA-2021: какие актеры посетили церемонию

Красная дорожка тоже поразила зрителей. Блеск, мировые бренды и яркие гости, которые не побоялись прийти на премию. В частности, Микаэла Коэл была в элегантном платье Maximilian с вырезами на спине. От актрисы невозможно было отвести взгляд!



Микаэла Коэл была в элегантном платье Maximilian / Фото BAFTA

Достойна внимания и королева Шарлотта из "Бриджертонов" Голда Рошевель в эффектном образе от Simone Rocha.

Звезда "Полового воспитания" Эйми Лу Вуд появилась перед объективами в нежном платье Miu Miu, – и была прекрасна!



Эйми Лу Вуд в Miu Miu/ Фото BAFTA