Бакланов из "Поймать Кайдаша" честно признался, как ему работается с женой-актрисой

До полномасштабной войны у Григория Бакланова и Анастасии Цимбалару был безумный график, они даже женились в единственный общий выходной за все лето. Так что очень радовались, когда в проектах работали вместе. Совместная работа якобы только укрепляет их отношения.

В эксклюзивном интервью 24 канала звездная пара Григория Бакланова и Анастасии Цимбалару впервые прокомментировали, как им работается в кадре вместе. Хотя у них разные подходы к работе, этот процесс доставляет влюбленным только удовольствие.

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Первой совместной работой Григория и Анастасии был сериал "Гадалка".

"Там мы не играли пару, наши персонажи просто были коллегами. Это был интересный опыт, мы увидели кто как работает, имели возможность поддерживать друг друга, что-то подсказывать. Хотя мы семья, но очень разные подходы и отношения к работе", – поделилась Цимбалару.

В "Гадалке" было комфортно. Нравится, что в общих проектах удается чаще видеться,

– признался Григорий Бакланов.

В то время как влюбленную пару супруги сыграли в сериале "Вина любви", и это якобы далось им легко и просто. "Мы могли предварительно не договариваться о том, как вести сцены. Мы уже знали, о чем нам играть", – отметил актер.

Как сохранили отношения при безумном графике

До российского вторжения как Григорий Бакланов, так и Анастасия Цимбалару снимались в нескольких проектах одновременно, и виделись редко. Однако, как признается актриса, использовали любую возможность провести время вместе – приезжали друг к другу на площадку, чтобы покормить и поддержать, путешествовали по Украине.

"Прошлое лето вообще было бешеное. У Гриши было два параллельных проекта – в Черноморске и в Киеве. А у меня было одновременно несколько проектов в Киеве. Бывало так, что после смены в Киеве садилась на самолет в Одессу, он меня встречал в аэропорту и тогда мы вместе ехали в Черноморск. Утром ехали на съемочную площадку, несколько часов проводили вместе, а вечером я автобусом возвращалась в Киев на съемки. Мы использовали каждую возможность побыть вдвоем", – вспомнила Анастасия Цимбалару и призналась, что сейчас эта беготня кажется ей абсурдной.

Григорий Бакланов и Анастасия Цимбалару / Фото Ульяны Журбы, 24 канал