Нет ни стен, ни дверей: создатели фильма "Барби" рассказали, как создавали ее кукольный дом

Уже 20 июля в Украине состоится долгожданная премьера нового фильма от Warner Bros. Мир уже захватил одержимость розовым цветом, а создатели ленты делятся деталями ее создания.

В частности, рассказали о создании кукольного дома Барби. Его сделали по аналогии дома от Mattel. Однако в фильме нужно было показать абсурдность и фальшь, поэтому режиссер обратился к опытным художникам-постановщикам.

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Нет ни стен, ни дверей. Дом мечты предполагает, что у вас никогда не будет ничего личного — спрятаться негде,

– отмечает Грета Гервиг.

Над созданием дома работали художница-постановщица Сара Гринвуд и декоратор Кэти Спенсер. У них никогда раньше не было Барби, поэтому специально приобрели кукольный домик, чтобы изучить его.

Для съемочной площадки уменьшили пропорции комнат: "Потолок действительно находится достаточно близко к голове, и нужно всего несколько шагов, чтобы пересечь комнату. Это имеет странный эффект: актеры кажутся большими в пространстве, но в общем маленькими".

Что есть в домике Барби

Есть горка и бассейн, но нет лестницы.

На втором этаже в уборной Барби есть витрины с игрушечными коробками, на которых закреплена одежда.

В спальне соединено безголовье кровати в форме раковины, обитое бархатом, с расшитым блестками покрывалом.

Режиссер отмечает, что, создавая эту ленту, она руководствовалась своими ощущениями и очень хотела, чтобы розового цвета было много.

Я не хотела забывать то, что заставило меня любить Барби, когда я была маленькой девочкой,

– заметила Грета.

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