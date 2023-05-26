"Это будет ржачный шедевр": как зрители реагируют на трейлер долгожданного фильма "Барби"
Warner Bros. Pictures Ukraine опубликовали основной украинский трейлер нового фильма о кукле Барби и Кена под названием "Барби". Премьера в Украине пройдет 20 июля 2023 года.
За 15 часов трейлер набрал около 7 миллионов просмотров. Зрители уверяют, что "еще такого не видели" и с нетерпением ждут пожилой премьеры в кино, передает 24 Канал.
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Вышел трейлер фильма "Барби"
Ожидается, что романтическая комедия "Барби" будет нестандартной и прикоснется к важным социальным темам. По словам Вилла Феррелла, сыграющего генерального директора Mattel, этот фильм будет неожиданным и будет отличаться от традиционных представлений о Барби. Главные роли сыграли Марго Робби и Райан Гослинг.
Впрочем, из трейлера становится понятно, что Барби найдет свой путь в реальном мире из-за собственного несовершенства.
"Барби" 2023: смотрите трейлер
Реакция сети на трейлер
- "Наконец-то с мужиками сможем пойти на нормальный фильм";
- "А сюжет глубже, чем мне поначалу показалось. Очень интересно";
- "Не могу дождаться этот фильм, как же шикарно это смотрится";
- "Я надеялся, что сюжет будет смел, но это превысило мои ожидания";
- "Это будет ржачный шедевр! Я уже в состоянии "Хатико";
- "Дайте три билета, это выглядит шикарно";
- "Как я и думал, сатира на реальный мир. Дайте 2!";
- "Конечно, я бля*а иду в кино!";
- "Ждем бесконечного количества аватарок с этим блондином и мемов с ним";
- "Пойдем с ребятами обязательно";
- "Это будет что-то. Ждем";
- "Надо будет с пацанами глянуть";
- "Крутезно";
- "Это будет ржака".
На состоявшейся 19 ноября 2022 года церемонии вручения премии губернаторов Академии режиссер Грета Гервиг намекнула на костюмы Кена, которые будет носить Райан Гослинг в фильме "Барби". В своем интервью для Variety, она заявила, что первая фотография Гослинга в джинсовом костюме, обнародованная в июне, является лишь одним из многих необычных образов, которые актер будет одевать в роли Кена.
Режиссер дополнил, что ранние изображения ярких костюмов Гослинга "даже не приближаются" ко всем, которые будут использоваться для создания образа персонажа в фильме. К тому же она сказала, что в ленте будет много "домов грез". "Это будет все, о чем вы когда-нибудь мечтали", – подчеркнула Гервиг.