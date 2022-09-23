Президент Зеленский поблагодарил за поддержку мировой знаменитости Барбри Стрейзанд, а звезда выразила восхищение украинским народом, назвав его мужественным и стойким. К тому же, звезда отметила, что ее вдохновляет лидерство нашей страны.

Узнайте больше Зеленский поговорил с Барброй Стрейзанд, которая имеет украинские корни

Барбра Стрейзанд поделилась деталями разговора с Зеленским

У меня был отличный разговор с президентом Украины Зеленским. Я умилена стойкостью и мужеством украинского народа и его вдохновенным лидерством. Мне очень приятно присоединиться к президенту Зеленскому и его инициативе United24, чтобы помочь собрать средства на неотложные медицинские нужды в Украине,

– написала Барбра в своем инстаграме.

Она также призвала подписчиков оформить ежемесячную подписку на платформе в размере 24 доллара, которые не облагаются налогом: "Эти деньги помогут поддержать работу украинских врачей и спасти больше жизней. Сейчас мы им нужны как никогда. Мое счастливое число 24, поэтому я дала 24 тысячи долларов ".

Барбра в разговоре с Зеленским / Фото из инстаграма Стрейзанд