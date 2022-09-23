Президент Зеленський подякував за підтримку світовій знаменитості Барбрі Стрейзанд, а зірка висловила захоплення українським народом, назвавши його мужнім та стійким. До того ж зірка зазначила, що її надихає лідерство нашої країни.

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Барбра Стрейзанд поділилася деталями розмови з Зеленським

У мене була чудова розмова з президентом України Зеленським. Я зворушена стійкістю та мужністю українського народу та його натхненним лідерством. Мені дуже приємно приєднатися до президента Зеленського та його ініціативи United24, щоб допомогти зібрати кошти на невідкладні медичні потреби в Україні,

— написала Барбра у своєму інстаграмі.

Вона також закликала підписників оформити щомісячну передплату на платформі у розмірі 24 долари, які не обкладаються податком: "Ці гроші допоможуть підтримати роботу українських лікарів і врятувати більше життів. Зараз ми їм потрібні як ніколи. Моє щасливе число 24, тому я дала 24 тисяч доларів".

Барбра у розмові з Зеленським / Фото з інстаграму Стрейзанд