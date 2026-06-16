Кино Сериалы Достойный украинский сериал из 4 серий, который можно смотреть онлайн бесплатно
16 июня, 15:15
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Достойный украинский сериал из 4 серий, который можно смотреть онлайн бесплатно

Ольга Панькив

Если вы ищете увлекательный украинский сериал, который можно легко посмотреть за один вечер, обратите внимание на сериал "Бейся, сердце, бейся". Это интересная украинская киноистория, которую к тому же можно посмотреть бесплатно онлайн.

В материале 24 Канала мы расскажем о сюжете, главных героях и актерах, сыгравших их, о том, сколько эпизодов насчитывает сериал, а также о том, где его можно посмотреть онлайн.

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О чем сюжет сериала "Бейся, сердце, бейся"?

Сюжет сериала рассказывает о хирурге Вере, которая переживает страшную утрату в самом начале полномасштабной войны в Украине. Вера – профессиональный врач, которая 23 февраля 2022 года теряет сына: парень умирает от кровоизлияния в мозг.

В самый тяжелый момент своей жизни женщина принимает непростое, но важное решение – отдать его сердце на трансплантацию девочке по имени Богданка, которая срочно нуждается в помощи. Казалось бы, после трагедии Вера больше не видит смысла жить, однако решает хотя бы так проявить свою любовь и дать шанс на жизнь другому ребенку.

"Бейся, сердце, бейся": смотрите сериал онлайн

Уже на следующий день начинается полномасштабное вторжение России в Украину. Мать Богданки, которая только что перенесла трансплантацию, отправляется в Бучу за документами и пропадает без вести. Тем временем Вера остается рядом с девочкой, оберегая ее и новое сердце своего сына.

Каждый день, рискуя собственной жизнью, врач помогает другим, закрывает глаза на опасность, хаос и испытания войны ради своих пациентов. Она делает все возможное, чтобы сердце ее сына продолжало биться.

Где смотреть сериал бесплатно онлайн?

Премьера сериала "Бейся, сердце, бейся" состоялась в октябре 2025 года.

Сериал насчитывает всего четыре эпизода, поэтому его можно легко пересмотреть за один вечер. Ранее сериал был доступен на платформе Киевстар ТВ, а сейчас его можно бесплатно посмотреть на сайте телеканала "Дом".

Главные роли в этой киноистории исполнили Дарья Легейда, Алексей Горбунов, Кирилл Парастаев, Ирина Гришак и другие.

Режиссером сериала стала известная украинская актриса Дарья Трегубова.

Если вы ищете драматическую, глубокую и эмоциональную историю о материнской любви, потере и борьбе, обратите внимание на этот украинский сериал.

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