Голливудская знаменитость Джейсон Момоа опубликовал сообщение в инстаграме, в котором заявил о воссоединении Артура Карри и Брюса Уэйна. Как известно, исполнителя в роли Бэтмена заскочили фанаты, выходя из съемочного павильона.

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Бен Аффлек снимется в "Аквамене 2"

Брюс и Артур снова вместе. Люблю тебя и скучаю, Бен. Неплохой у кого-то получился тур по студии WB. Застали на съемках. Будет круто! "Аквамен 2". Всем аллоха,

– написал Джейсон Момоа.



Джейсон Момоа и Бен Аффлек / Фото из инстаграма Момоа

Warner Bros. еще не давали комментариев на этот счет. До этого дня Бен неоднократно заявлял, что не будет возвращаться к роли Бэтмена. Впрочем, его планы изменились, тем более в будущих фильмах DC он будет появляться в эпизодических ролях.

В последний раз Аффлек снялся в роли супергероя в ленте "Флэш", которая выйдет в 2023 году. Предварительно актер сыграл Бэтмена в "Лиге справедливости Зака Снайдера" 2021 и 2017 годов и "Бэтмени против Супермена: На заре справедливости" 2016 года.

"Аквамен 2": что известно

В продолжении фильма герой Момоа объединится со своим братом Ормом, чтобы вместе противостоять большой угрозе. В фильме герои появятся в новых костюмах. Стоит отметить, что между "Акваменом" и его продолжением прошло немало времени и фанаты ленты уже заждались любимых героев и новых приключений.

Сиквел к первой части мы увидим 17 марта 2023 года.

"Аквамен 2": смотрите тизер-трейлер