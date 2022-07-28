Netflix говорит, что возобновит съемки, как только это будет безопасно. Представитель Кавилла отказался от комментариев.

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Заметим, что это не первый случай, когда британское производство было вынуждено закрыться из-за вируса: ранее съемки второго сезона шоу прекращались в 2020 году.

Предстоящий третий сезон "Ведьмака" пока не должен дать премьеры.

Что известно о съемках третьего сезона "Ведьмака"

Третий сезон основывается на еще одной книге из саги Анджея Сапковского Час пренебрежения. По словам Лорен, это ее любимая книга.

Творческий процесс сейчас только начинается. У нас есть сценарий, и теперь мы пригласим режиссеров, повернем актеров, начнем копать вглубь и вширь, размышлять и убеждаться, что это идеальный сезон,

– ранее заявляла Лорен Шмидт.

"Ведьмак" сразу после выпуска первого сезона в 2019 году стал одним из самых успешных оригинальных проектов Netflix. Премьера второго сезона прошла 17 декабря 2021 года.

Раньше мы показывали специальный "Путеводитель для новичка" по миру эпического сериала. Видеогид направлен помочь новичкам быстро войти в курс дела. Видео поможет и тем, кто не видел первого сезона и не читал книги Анджея Сапковского.

"Ведьмак" 2 сезон: смотрите трейлер

Напомним, на днях коронавирусом заболел Джордж Мартин. Поэтому писатель пропустил премьеру "Дом дракона".