Netflix каже, що відновить зйомки, як тільки це буде безпечно. Представник Кавілла відмовився від коментарів.

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Зауважимо, що це не перший випадок, коли британське виробництво було змушене закритися через вірус: раніше зйомки другого сезону шоу припинялися 2020 року.

Майбутній третій сезон "Відьмака" поки що не має дати прем'єри.

Що відомо про зйомки третього сезону "Відьмака"

Третій сезон ґрунтується на ще одній книзі із саги Анджея Сапковського Година зневаги. За словами Лорен, це її найулюбленіша книга.

Творчий процес зараз тільки починається. У нас є сценарій, і тепер ми запросимо режисерів, повернемо акторів, почнемо копати вглиб і вшир, розмірковувати та переконуватись, що це ідеальний сезон,

– раніше заявляла Лорен Шмідт.

"Відьмак" відразу після випуску першого сезону у 2019 році, став одним із найуспішніших оригінальних проєктів Netflix. Прем’єра другого сезону відбулася 17 грудня 2021 року.

Раніше ми показували спеціальний "Путівник для новачка" по світу епічного серіалу. Відеогід спрямований допомогти новачкам швидко увійти в курс справи. Відео допоможе й тим, хто не бачив першого сезону та не читав книг Анджея Сапковського.

"Відьмак" 2 сезон: дивіться трейлер

Нагадаємо, днями на коронавірус захворів Джордж Мартін. Через це письменник пропустив прем’єру "Дім дракона".